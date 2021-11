Samsung, to není jen Jižní Korea. Kde všude se vyrábějí smartphony řady Galaxy?

Jihokorejský Samsung je největším výrobcem mobilů na světě, a jen za loňský rok výrobce, dle údajů analytiků, dodal na trh bezmála 300 milionů smartphonů. Za těmito čísly se skrývá složitý distribuční proces napříč regiony a státy, a samozřejmě také samotná výroba. Samsung má celou řadu továren, ovšem nejen v domovské Jižní Koreji, ale také třeba ve Vietnamu nebo Indonésii. Každá z nich se přitom „specializuje“ na různé druhy, typy, modelové řady či jazykové mutace telefonů.

Vietnam

Největší poměr vyrobených smartphonů řady Galaxy spadá na Vietnam. Dvě továrny v provincii Thai Nguyen vyrábí a posílají do světa smartphony, tablety a nositelnosti v objemu 120 milionů zařízení za rok. Právě Vietnam z velké části uspokojuje poptávku na trzích v Severní Americe a v Evropě. Samsung ve Vietnamu chystá třetí továrnu, která by mu umožnila dosáhnout ještě většího množství vyrobených kusů. Drtivá většina produktů řady Galaxy dovezená do Evropy má na své krabičce nápis právě „MADE IN VIETNAM“.

Indie

Úplně největší továrna od Samsungu je však umístěna v Indii, v městě Noida v provincii Uttar Paradesh. Továrna dokončená z roku 2018 má výrobní kapacitu 120 milionů kusů za rok, kterými zásobuje zejména domácí indický trh. Kvůli vysokému clu se Samsungu vyplatilo pro Indii postavit vlastní továrnu, než aby smartphony do země draze dovážel. Může tak cenově konkurovat agresivní konkurenci v podobě čínských výrobců. V Noidě se vyrábí zejména modely řady Galaxy M a Galaxy A, a část z nich se odsud posílá i na trhy do Evropy.

Jižní Korea

Samozřejmě nechybí ani domovský trh v Jižní Koreji, který však pokrývá jen desetinu celosvětové produkce Samsungu. Továrny zde umístěné mají přístup k hlavním komponentám, které Samsung vyrábí ve své domovině. Vyrobené telefony putují primárně na domovský trh, ovšem s některými zde vyrobenými modely se můžeme potkat i v Evropě, např. se zde vyrábí část skládaček poslední generace. Ve výrobě skládacích zařízení však přesto dominuje Vietnam.

Brazílie

I továrna v Brazílii vznikla kvůli vysokému dovoznímu clu, a to již v roce 1999. Svou výrobní kapacitou zásobuje továrna ze Sao Paola zejména Latinskou Ameriku, v továrně je zaměstnáno okolo šesti tisíc zaměstnanců.

Indonésie

Samsung má samostatnou továrnu i v Indonésii, vznikla teprve v roce 2015. I tentokrát se soustředí jen na domovský trh, na který je schopna dodat okolo 800 tisíc kusů zařízení. S ohledem na ostatní továrny od Samsungu se jedná spíše o „malovýrobu“, která nemá žádné přeshraniční ambice.

Podívejte se na finální část výroby loňského Samsungu Galaxy Z Flip:

Poměrně překvapivě už Samsung nevyrábí v Číně. Jeho tržní podíl zde před třemi lety poklesl pod jedno procento, což byl jasný signál pro uzavření čínských továren. Nově naopak Samsungu buduje továrnu v Turecku. S ohledem na státy, ve kterých probíhá výroba, nelze říci, že by byly telefony z některých továren kvalitnější, než z jiných. Samsung ve všech používá stejné díly i identické výrobní postupy, telefony se tak prakticky liší pouze štítkem na základní krabici.