Samsung testuje nabíjení vzduchem. Na dálku dobije více než 3 zařízení

Poslední roky nastal obrovský boom v bezdrátovém dobíjení. Přidávají se magnetické konstrukce, zvyšuje se nabíjecí výkon i počet zařízení, které zvládnou nabíječky naráz dobíjet. Přesto výrobci nespí a vymýšlí nové technologie, kterými komfort nabíjení zase o něco posunout. Tím novým by pravděpodobně mohlo být nabíjení vzduchem, které už testuje několik různých výrobců.

Nyní se na veřejnost dostalo několik patentů Samsungu, které ukazují, že i korejci pracují na tom, jak se nutnosti zasouvat do telefonů konektor nebo je pokládat na nabíjecí podložku zbavit. Pomoci k tomu má právě vlastní technologie pro nabíjení vzduchem.

V patentu a grafice můžeme vidět zdroj se dvěma rezonátory s dostatečným výkonem, který bude na určitou vzdálenost vysílat elektrickou energii do podporovaných přístrojů. Zatím nevíme, jaký bude mít technologie dosah, ani výkon, ale zvládnout by měla více než 3 zařízení naráz, a to jak smartphony, tak například chytré hodinky či sluchátka.

To, že si na to firma podala patent ukazuje, že na technologii pracuje, ovšem nevíme, jak daleko má ke své realizaci. U konkurence jsme podobné pokusy mohli vidět například u firem Xiaomi, Oppo či Motorola, které už v laboratoři prezentovaly funkční prototypy. Třetí ze zmíněných značek dokonce ve více generacích. Stejně jako u všech nových technologií však nasazení potrvá, jelikož kromě technologický překážek se výrobci musí potýkat i s těmi úředními zahrnující potřebné certifikace, aby bylo bezpečné ji volně prodávat. Nezbývá se tak nic jiného než těšit a doufat, že tomu bude co nejdříve.

Bezdrátové dobíjení vzduchem od Xiaomi: