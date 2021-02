Samsung startuje update na One UI 3.1. Dočká se jej spousta starších modelů

Samsung oznámil, že do svých starších smartphonů se v brzké době dostane aktualizace, která povýší verzi grafické nadstavby na One UI 3.1. Až doposud běžely všechny Samsung aktualizované na Android 11, na nadstavbě One UI 3.0, takže s brzkým updatem se mohou uživatelé těšit na spoustu softwarových novinek. A nebavíme se jen o těch nejvybavenějších zařízeních, s aktualizací se počítá např. i pro předloňské Galaxy A50 a Galaxy A80!

A jaké jsou ty největší změny a novinky? Hlavní změny se týkají fotoaparátu. Mezi fotorežimy přibude vylepšený mód Single Take, který umožní až patnáctivteřinový záznam okolí, další novinkou bude vylepšené automatické zaostřování. Při natáčení videí bude v módu Pro Video možné nahrávat zvuk z Bluetooth mikrofonu, např. ze sluchátek Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live nebo Galaxy Buds+. U vybraných telefonů bude dostupné i mazání objektů z fotografií, o což se, podobě jako u řady Galaxy S21, postará umělá inteligence .

Mezi další novinky bude patřit funkce Pohodlí pro oči, která omezuje vyzařování modrého světla či funkce Private Share, která zajistí, že nad sdílenými soubory budete mít stále maximální kontrolu. V grafické nadstavbě One UI 3.1 bude možné využít funkci Auto Switch pro automatické přepínání zvukového výstupu do sluchátek mezi telefonem a tabletem, což platí i o sdílení aplikací Samsung Internet a Samsung Notes. Na jednom zařízení začnete, na druhém budete pokračovat. Pokud si telefon s One UI 3.1 připojíte ke sluchátkům Galaxy Buds Pro, bude aktivní i možnosti 360° audia.

Grafická nadstavba One UI 3.1 je v současné době součástí řady Galaxy S21, brzy se formou softwarové aktualizace dostane na řady Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S10, Galaxy Note10 a dále pak na smartphony Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold2, Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A80 a Galaxy A50. Přesný časový harmonogram aktualizací zatím Samsung nezveřejnil.

Zdroj Samsung News