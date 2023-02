Samsung standardizoval 5G konektivitu přes satelity. Propojí telefony, autonomní letadla a létající auta

Po Applu se se satelitními službami ve smartphonech doslova roztrhl pytel. S obdobným řešením přispěchal americký Qualcomm, jehož služba však začne u vybraných telefonů fungovat až ve druhé polovině letošního roku. Mediatek na vývoji svého satelitního řešení spolupracuje s firmou Bullitt Group, která vyrábí odolné telefony značky CAT, svou trochou do mlýna chce přispět i Garmin, a hodně se začátkem letošního roku očekávalo i od Samsungu. Při premiéře řady Galaxy S23 však o satelitní konektivitě nezaznělo ani slovíčko...

...a to může mít hned dva důvody. Telefony používají čipset od Qualcommu, který samozřejmě podporuje službu Qualcomm Satellite. Ve druhé polovině roku by tak telefony od Samsungu mohly teoreticky dostat aktualizaci, která satelitní komunikaci zpřístupní jako mávnutím kouzelného proutku. Současně je tady ale i druhý důvod, kterým je paradoxně použití čipsetu Snapdragon 8 Gen 2, jehož součástí je i modem od Qualcommu. Samsung totiž vyvíjí 5G konektivitu navázanou na své vlastní modemy řady Exynos.



Samsung ohlásil funkční 5G NTN sítě (přes satelity), které podporují komunikaci oběma směry. Podpora těchto sítí se dostala do modemu Exynos 5300

Jihokorejský výrobce formou tiskové zprávy potvrdil, že standardizoval 5G NTN sítě (Non-Terrestrial Networks), které umožní 5G konektivitu smartphonů řady Galaxy i v terénu, kde chybí pokrytí mobilními sítěmi. Tedy např. v horách, na poušti, v džungli nebo uprostřed oceánu. Obousměrná datová konektivita v 5G sítích má na zeměkouli vymazat „slepá místa“ a současně vyšlapat cestu pro 6G sítě. Ty mají přitom největší přínos zejména v segmentu zařízení IoT.

Technologie 5G NTN sítí od Samsungu je zabudovaná do referenčního modemu Exynos 5300, který už prošel úspěšným testováním při komunikaci se satelity umístěnými na nízké oběžné dráze Země. Na tomto referenčním designu by měly být postaveny budoucí modemy, u nichž už budeme moci počítat s 5G konektivitou přes satelity. Jenže, dostane Samsung tento modem do čipsetů od Qualcommu, nebo to znamená „povinný“ návrat čipsetů řady Exynos?

Představení služby Snapdragon Satellite:

Řešení od Samsungu je navíc postavenu na standardu 3GPP Release 17, takže bude plně kompatibilní i s dalšími značkami a řešeními jiných výrobců. V daleko budoucnosti má tato satelitní 5G NTN síť sloužit i pro zabezpečení provozu autonomních letadel a létajících automobilů. Ač to zní skvěle, jako civilizace k tomu máme ještě dost daleko...

Zdroj Samsung News