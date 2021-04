Samsung stabilizuje foťáky jako u iPhonů. Rýsuje se spolupráce s Olympusem?

Samsung zvažuje u budoucích topmodelů přechod na sensor-shift stabilizaci obrazu, kterou u smartphonů využívá iPhone 12 Pro Max. Hlavním rozdílem oproti stabilizaci optické je to, že je namísto optiky stabilizován přímo samotný snímač. A to by mělo do řady Galaxy S přinést o něco kvalitní stabilizaci.

Podle spekulací je možné, že se sensor-shift stabilizace do budoucích topmodelů řady Galaxy dostane spolu s velkým jménem ve fotografickém průmyslu. Huawei spolupracuje s Leicou, OnePlus zase s firmou Hasselblad. A Samsung? Podle divoké spekulace by jeho budoucí smartphony mohly být osazeny optikou od Olympusu! A právě tento výrobce má se sensor-shift stabilizací nemalé zkušenosti. Pokud se skutečně dočkáme vylepšené stabilizace obrazu, stane se tak nejdříve u řady Galaxy S22.

Redakční představení Samsungu Galaxy S21 Ultra:

A jak by telefon mohl vypadat, ukazují fanouškovské rendery v naší galerii, pod které se podepsal server Lets Go Digital.

