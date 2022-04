Samsung spustil YouMake Studio. Otevírá dveře k úpravě designu telefonů a hodinek řady Galaxy

Samsung v lednu oznámil vytvoření platformy, v rámci které si budete moci upravit vzhled elektronických zařízení od Samsungu. Platforma YouMake však byla zařazena na webové stránky Samsungu až v těchto dnech, takže čekání bylo dost dlouhé. Služba se navíc do konce května dostane pouze do osmi zemí (to, že mezi nimi nefiguruje Česko, není žádné překvapení), do dalších se rozšíří v průběhu druhé poloviny letošního roku.

Idea je zcela jasná. Samsung chce při výběru produktu na svých webových stránkách dát uživatelům bohaté možnosti personalizace. Jak bude služba vypadat, můžeme již nyní vidět na amerických webovkách kampaně. Můžete si zde upravit design lednice a kuchyňských spotřebičů, dále vzhled vysavače Bespoke Jet, televize The Frame a dále pak skládacího véčka Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition a chytrých hodinek Galaxy Watch4. Je pravděpodobné, že postupem času do YouMake studia přibydou i další (budoucí) produkty.



Takto vypadá služba YouMake Studio při výběru barev u véčka Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition

Pokud si vyberte hodinky Galaxy Watch4, začínáte výběrem „pultové“ varianty hodinek, ke které si následně doladíte barvu a typ řemínku (pro sport, extrémní sport, dále pak hybridní kožené či pletené řemínky). Na následné produktové kartě vidíte, jak to sluší kombinaci těla a řemínku, ovšem v posledním kroku si můžete barvy ještě upravit. Když už jsou hodinky vyrobeny individuálně, chtělo by to ještě do kovového těla nechat vyrýt jakýkoliv text nebo třeba emotikonu. Nic takového se však bohužel nekoná.

Podobné je to i při „tvorbě“ skládacího véčka Galaxy Z Flip3. Můžete si vybrat z pěti předpřipravených stylů, které se v dalším okně rozrostou na dvanáct. Samostatným tlačítkem si však můžete vytvořit i svůj vlastní design. Na přední straně máte k dispozici pět barev (modrá, růžová, žlutá, bílá a černá), to stejné platí i pro záda telefonu. Navíc můžete volit mezi černým a stříbrným rámem telefonu, což dává celkem na výběr ze 49 barevných kombinací.

Představení Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition:

Kdy, a zda vůbec, se tato služba pro personalizaci mobilních zařízení dostane do Česka, zatím není jasné. U nás v tuto chvíli fungují jen úpravy rámů televize The Frame, přičemž během května má na webu české pobočky přibýt konfigurátor pro chladničky Bespoke.

