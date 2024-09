Samsung spouští aktualizace na One UI 6.1.1. Funkce z nových skládaček dostane nejdříve řada Galaxy S24

Samsung v průběhu září spouští aktualizace starších modelů na nadstavbu One UI 6.1.1, která se poprvé objevila u skládacích telefonů Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6. Její součástí je několik softwarových novinek, které budou moci brzy využívat i starší modely jihokorejské značky.



Samsung aktualizuje starší modely na nadstavbu One UI 6.1.1, v Evropě již od 9. září

Aktualizace přinese podporu funkce Tlumočník, která dokáže jednosměrně překládat při poslechu prezentace nebo projevu. Textový asistent pomůže při psaní e-mailů nebo příspěvků na sociální sítě. Spisovatel z několika klíčových slov vytvoří kompletní text podle zvoleného stylu. Mezi další novinky patří překladač textů v PDF souborech nebo kreslení do poznámek či fotek. V obou případech AI vytvoří doplňkovou grafiku, kterou vloží do poznámky nebo vhodně realisticky zakomponuje do fotografie.

Update přinese i podporu rychlých odpovědí z Galaxy S24 prostřednictvím hodinek Galaxy Watch7 a Galaxy Watch Ultra. Populární funkce Circle to Search se naučí vyhledávat zvuky, Portrétové studio umožní vytvářet portréty v různých stylech. Podržením prstu při prohlížení natočeného videa záznam zpomalíte, a nově si jej i uložíte v podobě samostatného videa.

Aktualizace na One UI 6.1.1 bude dostupná pro modely Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, pro řady Galaxy S24, Galaxy S23 (včetně verze FE) a pro tablety řady Galaxy Tab S9. Update se do řady Galaxy S24 dostane od 9. září, aktualizace pro další modely bude přibývat postupným tempem.