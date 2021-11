Samsung si znovu utahuje z Applu. K telefonům začal zdarma rozdávat vlastní hadříky

Jedním z nejbizarnějších produktů tohoto podzimu se stal jednoznačně hadřík od Applu, který byl přidán do prodeje spolu s uvedením nových Macbooků. Za tento hadřík si totiž Apple účtuje 590 Kč, což je na první pohled tak absurdní částka, že se produkt ihned stal terčem posměchu a lidé si ho z recese začali kupovat. Vyšly na něj dokonce recenze i unboxingová videa a parodicky jej dokonce rozebral rozpáral také server iFixit.

Hadřík se tak paradoxně na několik týdnů vyprodal a s plánovaným lednovným dodáním jsou na něm aktuálně jedny z nejdelších čekacích lhůt v celém obchodě Apple Store. Vtípky stále přichází ze všech stran. Nyní si z Applu vystřelil i Samsung, který v Německu uspořádal časově omezenou akci, kdy zájemcům začal rozdávat vlastní hadřík pro čištění smartphonů Galaxy. Výrobce tak trochu vtipně vyzdvihuje, že je sametově měkký, má rozměry 20 × 20 cm a kromě čištění telefonů lze použít i na monitory.

Akce Samsungu evidentně vyšla, protože všech 1000 kusů hadříků, které měly být v nabídce až do konce listopadu, si fanoušci rozebrali prakticky hned první den. Podmínkou pro získání bylo pouze to, aby se zájemci včas zaregistrovali na stránkách německého Samsungu.

Není to poprvé, co si Samsung z Applu vystřelil a reagoval na některý z jeho produktů. V dobách prvního iPhonu s Face ID se vysmíval výřezu v displeji, kritizoval i chybějící sluchátkový jack nebo absenci voděodolnosti. V průběhu času ale některé produkty Samsungu začaly mít úplně stejné vlastnosti (např. zrušil jack, odebral z balení nabíječku, první Galaxy Fold měl také výřez), a tak na ostrosti reklam postupně ubral, protože by se mu mohly vrátit jako bumerang. Kampaň s hadříkem ale hodnotíme jako jednu z těch povedenějších.

