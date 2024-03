Samsung si patentoval rolovací telefon s měřením kvality ovzduší. Na náčrtcích vypadá jako jeden už známý prototyp

Jihokorejský zdroj pustil do světa informaci o nedávno zveřejněném patentu od Samsungu, který se zaobírá rolovacím telefonem s integrovaným snímačem pro měření kvality ovzduší. Součástí patentu jsou i náčrty možné podoby telefonu, které tradičně bývají hodně „volné“. Jihokorejský výrobce však na posledním nákresu ukazuje komponenty rolovacího telefonu do poměrně velkých detailů, a současně přidává i informaci o integrovaném měřiči kvality ovzduší.



Samsung si patentoval rolovací telefon s čidlem pro měření kvalitu ovzduší. Bude zaměření na „wellbeing“ příští „velkou věcí“ u smartphonů?

I tento patent může mít hodně daleko od komerční sféry, nákres, který tento telefon zobrazuje do nejmenších detailů (hlavní deska, dva fotoaparáty, zadní kryt, rolovací displej a doplňkové komponenty) v nás vzbuzuje mírný optimismus. Samotný patent se v prvé řadě týká telefonu s výsuvnou konstrukcí, která při vysunutí odroluje stávající displej směrem vzhůru. Resp. ze zad telefonu se na přední stranu, zřejmě po stisknutí tlačítka, vysune část dříve schovaného displeje. Celkem vlastně na první pohled vypadá hodně podobně jako loňský rolovací koncept Rizr od Motoroly.

Samsung má patent, Motorola funkční koncept

Samsung si však v patentovém návrhu dovolil i jednu nečekanou novinku. Zmiňuje vestavěný snímač kvality ovzduší, který využívá vnitřní mechanismus, který se dovnitř dostává vzduch, přičemž na druhé straně telefonu, popř. na zádech, zase z telefonu vychází ven. Samotný snímač má být optický, a podle odrazů vyslaného světla dá vědět informace o počtu a velikosti částic, které se ve vzduchu nacházejí. Z toho pak může telefon vyhodnotit kvalitu vzduchu. Měření tohoto typu by podle patentu probíhalo v reálném čase.



Motorola v říjnu roku 2022 ukázala v akci rolovací koncept, který na první pohled vypadá jako náčrt rolovačky z patentu od Samsungu

Samozřejmě zatím není jisté, zda Samsung podobné zařízení někdy v budoucnost vyrobí. Tentokrát k tomu máme několik indicií, které by mohly naznačovat, že by tato konstrukce mohla být v dlouhodobých plánech jihokorejské značky. Samotný design je hodně podobný konceptu od Motoroly, detailní náčrtky prozrazují, že se Samsung musel důkladně zamýšlet i nad uspořádáním interních komponent, co u klasických „black–box“ patentů nedělá.

Rolovací Rizr z loňského veletrhu MWC 2023:

Třetím vodítkem je důraz na zdravý životní styl, což dokládá měřič kvality ovzduší. A snímač tohoto typu už třeba podporuje např. Qualcomm Sensing Hub, a to u nejvýkonnějších mobilních procesorů od Qualcommu.

Kdy už se do mobilního světa společně se skládacími displeji vrátila véčka, mají podle vás šanci na podobný comeback i vysouváky? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

