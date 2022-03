Samsung si patentoval nevídaný displej pro herní mobily. Vytáhne se doprostřed a umožní multiplayer

V poslední době můžeme vidět spoustu různých technologií displeje. Od těch ohebných po pokusy s rolovacími či flexibilními displeji. Hlavním lídrem v těchto technologiích je zejména Samsung, který kromě hotových produktů na pozadí zkoumá další cesty, jak v tomto odvětví inovovat.



Displej telefonu by se vysunul do středu zařízení a odkryl ovládání pro hry. To by přineslo originální herní zážitek (obr.: PatentlyApple)

Nedávno jsme vám ukázali jeho koncept telefonu s vyklápěcí částí displeje, která se v jedné polovině ohýbala přes záda telefonu. Něco podobného Samsung nyní ukázal i v novém patentu, jen s tím rozdílem, že by vyklápěný displeje byl přes celou plochu a šlo by jej zahnout přes záda telefonu.

Vytahovací a roztahovací displej

Na veřejnost však přišel ještě jeden nový a rozhodně bláznivější patent, ukazující experimentální displejovou technologii s překvapivým využitím v mobilním gamingu. Nutno však říci, že ukazuje spíše hodně do budoucna. Na snímcích z patentu můžeme vidět telefon s výklopným displejem, který je možná vysunout do středové části, čímž by mohl odkrýt herní ovládání na telefonu.

Herní obsah by pak jakoby vystupoval z těla telefonu, což by mohlo znamenat zajímavější herní zážitek. Na jednom z nákresů je dokonce patrné, že by tyto ovládací prvky mohly být na obou stranách telefonu, což by znamenalo možnost využít jeden telefon pro hraní dvou lidí naráz.

Tento styl výsuvného by však fungoval i opačně, kdy by se displej rozšířil i do boků zařízení, díky čemuž by přinesl široký záběr například pro panorama nebo hraní her či sledování filmů v ještě širokoúhlejším formátu. Jak ale bylo řečeno v úvodu, rozhodně nejde o typ zařízení, kterého bychom se v blízké době měli dočkat. Něco takového vyvinout a vyrobit by jistě trvalo ještě další měsíce a roky. Přesto jde o zajímavou ukázku možné budoucnosti.

Samsung představil nový systém chlazení u Galaxy S22 Ultra: