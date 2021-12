Samsung si patentoval dvojitou skládačku. Podívejte se, kam by se mohl za pár let posunout koncept Z Fold

Ani Samsung v rámci výzkumu a vývoje nespí na vavřínech. Výsledkem je patent, na němž je zachycen koncept dvakrát skládacího telefonu. Web Letsgodigital mu přiřadil název Galaxy Tri-Fold, ve skutečnosti se však jedná o „dvojitou“ skládačku. Díky dvěma pantům má displej tři sekce, které můžete složit do kompaktnějšího „smartphonu“ nebo do podoby tabletového displeje.

Samsung v patentu zašel tak daleko, že v něm ukazuje i základní návrh interních komponent, které by se musely kvůli třem displejovým sekcím, oproti současnému Galaxy Z Fold3, patřičně přeskupit. Konkrétně baterie a potřebné obvody by byly součástí jen krajních segmentů, zatímco ten prostřední, zřejmě velmi tenký, by mimo displeje obsahoval jen propojovací kablíky. Součástí tohoto skládacího displeje má být i čtečka otisků prstů či podpora dotykového pera S Pen.

V rámci tohoto konceptu se počítá s tím, že by na zádech telefonu spočíval trojitý fotoaparát, na bocích by pak neměl chybět USB-C, slot pro microSD karty a také HDMI konektor. Díky tomu můžeme nabýt dojmu, že je patent staršího data, opak je však pravdou. Pochází z letošního června, přičemž byl zveřejněn teprve před několika dny. To však notně neznamená, že bychom se měli brzy dočkat obdobné skládačky s logem Samsung. Spíše to ukazuje, že mobilní výrobci stále hledají tu nejlepší skládací konstrukci, a že ani současné hybridy a véčka ještě nemusí být tím nejideálnějším řešením pro všechny.

Představujeme skládací Samsung Galaxy Z Fold3:

Zdroj Letsgodigital