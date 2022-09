Samsung si patentoval dva typy rolovacích displejů. Budoucnost smartphonů bude zřejmě dost zajímavá

Samsung si v průběhu září nechal udělit ochrannou známku na hned několik netradičních displejových konstrukcí. Začátkem září vypluly na povrch informace o tom, že si Samsung zaregistroval displeje Flex G a Flex S, které jsou určeny pro nadvakrát skládací hybridy, které již dříve na veřejnosti ukázala divize Samsung Display. Konkrétně na letošním veletrhu CES 2022 v Las Vegas.

Flex G je typ panelu pro menší tablety, který zavřete čtvrtinami displeje dovnitř podobně jako okenice. Flex S je zase určen pro trojité skládací zařízení, přičemž v zavřeném stavu supluje třetina zařízení klasický displeje telefonu, který tak lze běžně ovládat.



Samsung si nechal udělit ochrannou známku na displej typu Flex G. Dvakrát skládací panel je tak příslibem do budoucna

Čerstvou novinkou jsou pak ochranné známky na označení Slideable Flex Duet a Slidable Flex Solo. V prvním případě se bude zřejmě jednat o ztělesnění prototypu „Slideable Wide“, což je zařízení o velikosti tabletu, které dokáže svou displejovou plochu při vysunutí rozšířit ze dvou stran. Ve druhém případě se jedná o displej telefonu, který se v případě potřeby může z jedné strany natáhnout a rozšířit tak zobrazovací plochu. Samsung jej prezentoval již dříve pod označením „Slidable Vertical“.

Udělením ochranné známky je prvním krokem, aby mohl Samsung tyto displeje přetavit do komerčně dostupných zařízení. Je tak vidět, že Samsung rozhodně nezůstává jen u aktuálních skládaček řad Flip a Fold, ale že i nadále přemýšlí nad různými konstrukcemi mobilních displejů.

A není divu, podle šéfa divize Samsung mají prodeje zařízení se skládacími (či rolovacími) displeji činit už v roce 2025 polovinu všech prodaných telefonů. A to je rozhodně odvážný cíl, kterému chce jít Samsung naproti. Je tedy velmi pravděpodobné, že do tří let budou na trhu i první generace telefonů řady Galaxy s rolovacími displeji. Budoucnost tedy vypadá hodně zajímavě.