Samsung si opět utahuje z Applu. Na skládačky s logem nakousnutého jablka si zřejmě počkáme ještě dva roky

Samsung si v USA znovu utahuje z Applu. I tentokrát kvůli skládaček, což je segment, který Apple zatím tvrdošíjně ignoruje. Samsung v reklamě vyzývá uživatele, aby „přeskočili“ plot, protože za ním už jsou „skládací telefony s kvalitními fotoaparáty“. Reklama také trochu stigmatizuje uživatele Applu, kteří podle ní „stále na inovace jen čekají, protože to je to, na co jsou zvyklí“.

Samsung sice trhu se skládačkami v současnosti dominuje, minimálně v Evropě, kde se konkurenční skládačky objevují jen velmi pomalým tempem. Ross Young z uskupení DSCC však dodává, že Samsung nutně potřebuje Apple jako konkurenci. Mnozí uživatelé začnou brát skládačky vážně až tehdy, když je oznámí i Apple. V současné době jsou skládací véčka a hybridy doménou jen těch nejdražších modelů, což rozšíření skládaček do světa taktéž příliš nepomáhá.



Samsung si utahuje z Applu kvůli chybějícím skládačkám v jeho portfoliu. „Za plotem“ je ale podle reklamy vše skládací a s kvalitními fotoaparáty...

A proč zatím Apple se skládacím iPhonem váhá? Zcela jistě kvůli penězům. Skládací displej stojí více, než běžný panel, k tomu je třeba ještě připočíst krycí vrstvu displeje, která je dražší než Gorilla Glass. A podle všeho si Samsung zabral všechny výrobní kapacity krycích vrstev, takže Apple ani nemá potřebné dodavatele. Tedy za předpokladu, že by do výroby patřičně neinvestoval ze svého. Samsung navíc ovládá 95 procent trhu se skládacími displeji, a to by znamenalo, že by se mu musel Apple smluvně zavázat ve velkém objemu. Apple se přitom tradičně spoléhá na vícero dodavatelů, což u skládacích panelů, minimálně v tak velkém měřítku a kvalitě zatím není možné.

Applu může vadit také to, že krycí vrstva skládacích displejů je stále plastová, byť je pod dní UTG sklo, a snadno se poškrábe. A pak tu máme ještě výrazně překlady displeje. Pokud se i tyto nedostatky v dohledné době vyřeší (např. čínské značky už překlady dost výrazně minimalizovaly), a Apple najde patřičné dodavatele, mohli bychom se prvních skládacích iPhonů dočkat za dva roky. A to znamená, že v té době už bude mít Samsung na trhu další dvě nástupnické generace aktuálně nabízených Galaxy Z Flip4 a Galaxy Z Fold4.

Reklama Samsungu si (opět) utahuje z Applu:

Via: MacMagazine