Samsung shání dobrodruhy na cestu karavanem s Galaxy S23. Ve hře je 75 tisíc, ale nesmíte být starý introvert

Samsung k propagaci aktuální vlajkové řady smartphonů Galaxy S23 naplánoval marketingovou kampaň s názvem „Epická jízda“. V rámci roadtripu karavanem budou tři vybraní dobrodruzi z Česka a Slovenska cestovat a plnit úkoly s telefony od Samsungu, za to získají odměnu 75 tisíc korun. Vše se bude samozřejmě dokumentovat na sociálních sítích. Zájemci se mohou hlásit do 7. května 2023.

Podmínkou je, aby byl člověk komunikativní a také mladšího data narození.„Hledáme nadšence ve věku 18 až 26 let, kteří jsou dostatečně extrovertní a charismatičtí, mají cit pro fotografování a natáčení a další dovednosti, například navigovat nebo vařit. Na 23 dní jim zapůjčíme speciální moderní karavan, kterým budou brázdit Českou republiku a Slovensko a sdílet společné zážitky,“ říká marketingový ředitel Samsungu Martin Marek.

Samsung ze zájemců vybere do 18. května 2023 tříčlenný tým, který podstoupí pětidenní trénink, aby se 23. května 2023 vydal na cestu. Podmínkou přihlášení do výzvy je zaslání maximálně 60 sekundového videa, v němž bude zájemce vysvětlovat, proč by měl Samsung na Epickou jízdu vyslat právě jeho.

Trojice bude mít k dispozici vlastního řidiče i produkčního celé třítýdenní cesty, která se uskuteční po celém Česku a Slovensku a potrvá do 14. června. Trojici vytvoří lidé, kteří se navzájem neznají. Při plnění úkolů budou čelit nečekaným úkolům, například aby porazili profesionálního hráče ve vybrané mobilní hře.

Tady je ukázka toho, jak může vypadat přihlašovací video: