Samsung S Pen Pro dostane konečně smysl. A to až s premiérou Galaxy Z Fold3

Samsung již letos v lednu společně s řadou Galaxy S21 představil dvě dotyková pera S Pen. Jedno z nich je již v oběhu, a to základní externí stylus pro Galaxy S21 Ultra, který při přenášení zacvaknete do doplňkového pouzdra. Jenže o druhém stylusu S Pen Pro, jsme až dosud neslyšely. Společně s blížícím se Galaxy Z Fold3 se to ale má změnit. Ukazuje se, že Samsung již v lednu oznámil stylus, který je určen právě pro chystaný skládací hybrid.

Stylus s modelovým označením EJ-P5450 má podporovat Bluetooth a také různá bezdotyková gesta, a je tedy jasné, že se jeho 100mAh baterie muset nějakou formou i nabíjet, zřejmě bezdrátově. Stylus bude primárně určen pro Galaxy Z Fold3, a my jsme hlavně zvědaví, jak se Samsung popral s tím, aby úzký hrot pera nijak nenarušil svrchní vrstvu flexibilního AMOLED displeje. S Pen bude zpětně kompatibilní i s dalšími zařízení řady Galaxy, specifické funkce však mají fungovat, mimo chystané skládačky, jen u Galaxy Note10 Lite a u řad Galaxy Note20, Galaxy Tab S7 a Galaxy Tab S6.

