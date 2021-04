Samsung rozšiřuje program Upcycling. Starým telefonům vdechne nový život

Samsung letos v lednu odstartoval program Upcycling, který umožnil starým telefonům z šuplíku dostat druhou šanci. Před několika dny Samsung svůj kreativní program pro boj s elektronickým odpadem rozšířil o iniciativu Upcycling at Home. V domácích podmínkách tak můžete staré smartphony řady Galaxy přetvořit např. v dětskou chůvičku nebo ve hlídače domácích zvířat. Stačit k tomu bude jen jednoduchá aktualizace softwaru přímo od výrobce.

Samsung v rámci programu Upcycling vysvětluje, jak omezit produkci opadů a současně prodloužit životnost starších zařízení řady Galaxy. Jednou z možností je jejich sekundární využití, které je možné prostřednictvím aplikace SmartThings Labs. Ta má v současné době dva hlavní směry. Prvním je detekce zvuků. Je jen na vás, zdá má telefon pomocí umělé inteligence rozpoznat dětský pláč, mňoukání kočky nebo štěkot psa. Jakmile je detekován zvuk, starý telefon vám pošle zprávu s přiloženou zvukovou nahrávkou.

Druhou vývojovou větví jsou měřiče jasu. Staré telefony mohou detekovat pokles světla v místnosti, takže dokáží automaticky zapnout televizi nebo zapnout osvětlení, pokud intenzita světla poklesne pod předem nastavenou úroveň. Samozřejmě se počítá s tím, že telefony v programu Upcycling budou přímo napojeny na segment chytré domácnosti SmartThings. A protože starší telefony mají často baterie, které nevydrží zdaleka tak dlouho jako dříve, je součástí jejich aktualizace i mód pro úsporu energie.

Představení programu Samsung Upcycling:

Program Upcycling je součástí snahy Samsungu o podporu programu 2030 Agenda for Sustainable Development, což je globální iniciativa udržitelnější budoucnosti se 17 programovými cíli. Program Galaxy Upcycling at Home se soustředí na cíl číslo 12, tedy na zodpovědnou spotřebu a výrobu. Je však velká škoda, že program Upcycling at Home zatím v Česku nefunguje. Jeho testování probíhá v USA, Jižní Koreji a ve Velké Británii. Zda program dorazí v budoucnu i do Česka, zatím nevíme.