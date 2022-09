Samsung rozšiřuje hranice SmartThings. Už brzy si přes mobil pohlídáte spotřebu elektroniky v domácnosti

Samsung na tiskové konferenci v průběhu veletrhu IFA oznámil připracovanou platformu SmartThings. Tu jihokorejský výrobce používá k propojení, nejen s vlastními produkty, ale také se zařízeními jiných výrobců. Propojení se netýká jen mobilních produktů, ale má přesah i do dalších oblastí elektroniky. Mimo telefonů, chytrých hodinek a tabletů do ekosystému nově spadají pračky, sušičky prádla, myčky nádobí, klimatizace, čističky vzduchu, vysavače, trouby, digestoře, varné desky, mikrovlnky, televizory (uvedené po červnu 2022) a měřiče spotřeby energie.

Úplnou novinkou je funkce SmartThings Energy, která sleduje vzorce používání spotřebičů a poskytuje vám údaje v reálném čase přímo do mobilní aplikace. Samsung se zavázal, že do příštího roku bude 100 % hlavních domácích spotřebičů značky vybaveno Wi-Fi, takže bude možné díky SmartThings Energy sledovat aktuální spotřebu energie, příp. ji na dálku omezit. Tomu bude asistovat i umělá inteligence (režim AI Energy Mode) ke snížení spotřeby energie v domácnosti. Kompatibilní spotřebiče, které se dle vzorce používání aktuálně nevyužívají nebo v dohledné době používat nebudou, budou automaticky přepnuty do úsporného režimu.



Modul SmartThings Energy bude možné brzy použít i k monitorování spotřeby u elektroniky v domácnosti

Platforma SmartThings však neslouží jen o monitoringu a správě zařízení. Modul Home Life soustřeďuje do centrální aplikace v chytrém telefonu informace a funkce týkající se vaření, péče o oblečení, domácí zvířata, o vzduch a o energie. Přes SmartThings lze také měnit nastavení zařízení domácnosti, např. před spaním, kvůli spánku, s ohledem na práci nebo zábavu. Přes SmartThings je možno např. propojit telefony řady Galaxy s žárovkami Philips Hue, která mohou díky synchronizaci s hudbou měnit barvu nebo intenzitu světla.

SmartThings - i drobná energetická úspora se počítá:

Už před dvěma lety uvedl Samsung do Česka službu SmartThings Find, která se dodnes využívá pro dohledání ztracených či založených zařízení od Samsungu, a to i v režimu offline. Do platformy SmartThings dnes přihlásíte produkty na 300 různých značek, a celkově je ve službě po celém světě registrováno již přes 230 milionů uživatelů.