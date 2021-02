Samsung rozjíždí únorový cashback. U vybraných modelů vrátí až 2 500 Kč

Samsung včera odstartoval únorovou cashback nabídku, v rámci které vám jihokorejský výrobce při pořízené vybraných modelů smartphonů, tabletů a chytrých hodinek vrátí zpět až dva a půl tisíce. K získání bonusu je třeba se nakoupit jeden z níže uvedených telefonů v termínu akce (1.2. - 28.2.), a následně se na těchto webových stránkách zaregistrovat. Budete potřebovat kopii daňového dokladu a fotografii štítku s IMEI číslem zařízení. Následně vám bude cashback zaslán na uvedený bankovní účet.

Cashback nabídka platí do konce února nebo do vyprodání zásob, a to maximálně v počtu dvou kusů na osobu.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 FE: