Samsung recykluje. Oblíbený Galaxy Tab S6 Lite dostal výkonnější čipset, cena zůstává stejná

Samsung vstoupí podruhé do stejné řeky. Do prodeje se totiž již velmi brzy dostane tablet „eskové“ řady, který je pouze recyklátem staršího modelu. Na Galaxy Tab S6 Lite (2022) totiž nelze nahlížet nějak jinak. Samsung poměrně překvapivě zvolil značení dva roky staré modelové řady, logicky by tabletu slušelo spíše označení aktuální „osmičkové“ řady. Funkčně je však tablet dost podobný dva roky starému modelu Galaxy Tab S6 Lite.

Hlavní novinkou je výkonnější čipset. Snapdragon 720G sice není „žádná sláva“, ale je určitě lepší, než dříve používaný Exynos 9611. Nárust výkonu by měl být dosti znatelný. Dalším, a rozhodně nikoliv malým bonusem, je přítomnost Androidu 12 s grafickou nadstavbou One UI 4.1. A tablet by mohl těžit i z delší softwarové podpory, byť zatím není jasné, zda pro něj Samsung počítá se stejnou podporou jako u aktuální řady Galaxy Tab S8, či spíše s kratší variantou.



Samsung si připravil oživenou verzi tabletu Galaxy Tab S6 Lite (2022), dostal rychlejší procesor a nový Android

Mimo tyto změny se jedná o stejný tablet, který jsme u nás otestovali téměř před dvěma lety. Specifikace oživené verze tabletu se již objevily na italském Amazonu, takže můžeme předpokládat, že se dostane brzy do prodeje v celé Evropě. Wi-Fi varianta tabletu má na starém kontinentu začínat na metě 379 EUR (9 600 Kč), LTE verze pak odstartuje na částce 439 EUR (11 200 korun).

Představení první generace tabletu Galaxy Tab S6 Lite:

Zdroj Amazon.it