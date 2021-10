Samsung radí, k čemu všemu můžete využít stylus S Pen u skládacího modelu Galaxy Z Fold3

Samsung sice letošní Galaxy Note odpískal, i přesto dostal podporu dotykového pera S Pen i do dalších modelů, jmenovitě např. do skládacího Galaxy Z Fold3. Jihokorejský výrobce na infografice ukazuje, jaké jsou možnosti stylusu u nejnovějšího skládacího hybridu, a jak konkrétně vám dotykové pero může pomoci s lepší produktivitou.

Stylus využijete třeba při vepisování poznámek a črtání do kalendáře. Vypadá to podobně jako váš stolní kalendář, jenže vše je v digitální podobě. Ručně psaný text však lze při psaní poznámek převést do elektronické podoby, a to funkcí „S Pen na text“. Poznámky si ostatně můžete psát kdykoliv, při vypnuté obrazovce nebo i v průběhu videohovoru. Ten je zobrazen na jedné polovině displeje, zatímco ta druhá slouží jako kreslicí plátno. Stylus využijete i při výběru bloku textu nebo pro drobné textové úpravy.

Redakční představení Galaxy Z Fold3:

Recenzi Samsungu Galaxy Z Fold3 si můžete přečíst zde.

Zdroj Samsung News