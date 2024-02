Samsung radí, jak se vyznat ve značení jeho smartphonů. Z názvu odhadnete stáří i výbavu mobilu

Samsung patří mezi největší výrobce smartphonů na světě, jeho portfolio je tedy logicky velmi široké. Ne vždy je úplně jednoduché se v celé nabídce zorientovat, přesto existuje několik zákonitostí, které Samsung v průběhu let dodržuje. O většině modelů si můžete hrubou představu udělat už podle jejich názvu.

Značení smartphonů Samsungu Galaxy + písmeno + číslovka = název modelu Galaxy: tímto slovem označuje Samsung všechny své produkty z mobilní divize, to znamená kromě mobilů i sluchátka, chytré hodinky, ale také notebooky. Na druhou stranu televizory, pračky a další větší spotřebiče v názvu slovo Galaxy nemají

tímto slovem označuje Samsung všechny své produkty z mobilní divize, to znamená kromě mobilů i sluchátka, chytré hodinky, ale také notebooky. Na druhou stranu televizory, pračky a další větší spotřebiče v názvu slovo Galaxy nemají písmeno: globálně používá Samsung k označování písmena z abecedy A, F, J, M, S, W a Z, ne všechna písmena jsou ale zastoupena na všech trzích. V Česku se používá A (nižší až střední třída), S (vlajková řada klasické konstrukce), Z (modely se skládací konstrukcí). Trochu nesystémově lze chápat řadu Xcover pro smartphony s odolnou konstrukcí, ale vlastně mohou být považovány za řadu X

globálně používá Samsung k označování písmena z abecedy A, F, J, M, S, W a Z, ne všechna písmena jsou ale zastoupena na všech trzích. V Česku se používá A (nižší až střední třída), S (vlajková řada klasické konstrukce), Z (modely se skládací konstrukcí). Trochu nesystémově lze chápat řadu Xcover pro smartphony s odolnou konstrukcí, ale vlastně mohou být považovány za řadu X číslovka: ve většině případů jde o dvouciferné číslo označující na první pozici zastoupení v portfoliu (od 0 do 8, čím vyšší číslo, tím vyšší model), na druhé pozici potom generaci. Například Galaxy A53 je model střední třídy z roku 2022, jeho o rok mladším nástupcem je model Galaxy A54 a jeho o něco nižším současníkem Galaxy A33. Pouze u modelů řady Galaxy S uvádí celé číslo přímo rok uvedení, ale tím pádem zase nezohledňuje zařazení modelu (to se potom dělá pomocí slov Plus a Ultra) – takže Galaxy S24 je (na rozdíl například od modelu Galaxy A24) model z roku 2024. Skládací modely Z Flip a Z Fold mají v názvu pouze jednu číslici označující generaci (aktuálně např. Galaxy Fold5).

Globálně Samsung nabízí modelové řady Galaxy A, F, J, M, S, W a Z, ale v Evropě včetně Česka je důraz kladen především na řady A, S a Z. V minulosti se u nás vyskytli i někteří zástupci řad M a J, tyto řady už jsou ale spíš historií. Trochu bokem potom stojí ještě řada odolných modelů XCover, které se také prodávají na tuzemském trhu.

Modely řady Galaxy A představují základní řadu, pokrývající segment od nejlevnějších po střední třídu s cenami zhruba od 3 500 do 13 000 korun. Značení modelů řady A spočívá v kombinaci písmena A a dvou číslic, kde první číslice určuje úroveň modelu a druhá generaci. Aktuálně se setkáváme s řadami A0x, A1x, A3x a A5x, v minulosti nebo na jiných trzích byly obsazovány i jiné pozice (např. Galaxy A24, Galaxy A80 atd.).

Občas bývá součástí názvu i přídomek „5G“ – to aby se odlišily dva jinak stejně pojmenované modely, které se mohou lišit jen konektivitou. A aby to přece jen nebylo úplně jednoduché, občas výrobce přidá do názvu za číslo i malé písmenko „s“. To značí trochu odlišnou výbavu jinak dost podobného modelu. Naštěstí tuto nesystematičnost nepoužívá výrobce příliš často, v Česku naposled u modelu Galaxy A05s.



Řada Galaxy S má bohatou historii, ale 24 generací nazpět přesto nepokrývá. Zpočátku se značilo klasicky od jedničky a k přečíslování došlo v roce 2020, kdy označení srovnalo krok s letopočtem. Celkem je tak současná řada Galaxy S24 patnáctou generací (poslední model na snímku je Galaxy S23 Ultra)

Řada Galaxy S zahrnuje vlajkové modely klasické konstrukce (bez pantu a ohebného displeje). Číslo v označení udává generaci modelu, zatímco rozlišení mezi jednotlivými modely dané generace je zajištěno doplňkovým označením. Letošní modely řady S jsou Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra.

Skládací modely řady Galaxy Z představují vlajkové modely s ohebným displejem. V tomto segmentu Samsung drží dominantní postavení a skládací telefony dělí na modely knížkovitého typu (Fold) a véčka (Flip). Řada odolných modelů Galaxy Xcover si vystačí obvykle s jedním modelem ročně, takže jí postačí stejné jako modelům řady Z pouze jednociferné číslování.



Samsung vyrábí také telefony s odolným tělem, patří do řady Galaxy Xcover

Modely řady Galaxy M a F jsou určeny pro rozvíjející se trhy mimo Evropu, s řadou M tradičně zaměřenou na online prodej a řadou F cílenou na mladé uživatele v Indii a Číně. Řada Galaxy W je specifická pro čínský trh, kde zahrnuje luxusně upravené modely skládacích telefonů.

