Samsung radí, jak propojit jeho zařízení do jednoho ekosystému. Využijte naplno telefon, tablet, PC i nositelnosti

Většina výrobců elektroniky už dnes nabízí více či méně propracovaný ekosystém služeb, využívajících různé typy zařízení. Typicky se to týká výrobců, kteří nejsou zaměřeni na jeden typ elektroniky, ale v portfoliu mají vedle smartphonů i laptopy, tablety, chytré hodinky a další příslušenství pro nositelné účely nebo chytrou domácnost. K těmto výrobcům se řadí také Samsung, který teď dává návod na to, jak jeho zařízení vzájemně propojit.

Propojení mobilu a PC

Pomyslným základem pro chytrý ekosystém je spojení stolního počítače či notebooku s mobilem. Platí to pro počítače s operačním systémem Windows 10 či 11, které nabízejí v základu službu „Propojení s telefonem“. Díky ní můžete váš chytrý telefon, který v případě Samsungu běží na Androidu s nadstavbou One UI, spojit s počítačem a provádět zde velkou část úkonů, kvůli kterým byste jinak museli telefon vzít do ruky.

V počítači můžete propojený mobil ovládat vícero způsoby. V rozhraní aplikace můžete třeba číst textové zprávy, vytáčet hovory nebo dokonce i prohlížet galerii fotografií. Lze zde také zapnout zrcadlení obrazu a v podstatě dělat s mobilem vše, co nabízí. To zahrnuje i spouštění aplikací, systémová nastavení a podobně.

Na přenos souborů do PC se pak také hodí nástroj Quick Share, který zřejmě již znáte z posílání souborů mezi dvěma telefony. I počítače tuto funkci podporují, je třeba si ji však nejprve nainstalovat. Potom můžete pohodlně a rychle sdílet fotky, videa, dokumenty a další soubory mezi mobilem a počítačem. Vzhledem k tomu, že Samsung v Česku své vlastní notebooky (Galaxy Book) stále neprodává, jedná se o univerzální návod pro velkou část PC. Jedna podmínka správné funkčnosti Quick Share v tomto případě ale existuje – počítač či notebook musí mít Wi-Fi modul od Intelu.

Propojení mobilu s tabletem

Nezáleží na tom, zda máte jeden tablet nebo víc, vzhledem ke stejné používané platformě (Android + One UI) je můžete klidně všechny propojit se smartphonem, který se stane středobodem této spolupráce.

Jednou ze zajímavých funkcí je propojení telefonu s tabletem za účelem přesměrování volání. Toho docílíte s kombinací smartphonu a Wi-Fi verze některého z aktuálně dostupných tabletů řady Galaxy Tab. Pak třeba můžete mít telefon v jiné místnosti, ovšem příchozí hovor zvednete a vyřídíte klidně i z tabletu. A funguje to i mimo domácí síť. Klidně si tak z tabletu vyřídíte telefonní hovory na cestách jen s tabletem, i kdybyste nechali telefon doma.

Tato služba přesměrování hovorů paradoxně nefunguje na „cellular“ (LTE) verzích, v nichž se některé tablety od Samsungu také prodávají, a to proto, že tablet už je vybaven jako autonomní na vlastní SIM kartu a tudíž se s touto funkcí u něj nepočítalo.

Smartphony a tablety z rodiny zařízení Galaxy si rovněž rozumí i v případě jednotného ovládání vícero zařízení (tzv. Multi Control). K tabletu Galaxy Tab můžete připojit smartphone a pokud tablet ovládáte pomocí klávesnice s touchpadem (ať už přímo značky Samsung nebo jiné), můžete plynule přecházet mezi ovládáním tabletu a telefonu. V tomto režimu rovněž můžete nativně přesouvat soubory mezi zařízeními, jako kdyby šlo o jediné zařízení.

Propojení tabletu a PC

Spojení nemusí být jen mezi mobilem a nějakým dalším zařízením, v případě kancelářské práce se hodí propojit počítat (nebo notebook) přímo s tabletem. Užitečnou funkcí i tohoto spojení počítače s Windows 10 nebo 11 a tabletu Galaxy Tab je funkce Second Screen. Bezdrátově lze totiž z tabletu udělat díky této funkci druhou obrazovku, a to se všemi náležitostmi, tedy ať už klonováním obrazu, nebo jako rozšířenou pracovní plochu. Tuto funkci zvládnou ale pouze vyšší modely tabletů, konkrétně ze série Galaxy Tab S7, S8, a S9 vybavených systémem One UI 3.1 nebo novějším.

Propojení mobilu s hodinkami a sluchátky

Hodinky Galaxy Watch se s telefonem spojí už rovnou při aktivaci, takže zde je spojení asi nejpřirozenější. Snadno pak můžete využít možnosti vyřízení telefonního hovoru přicházejícího do telefon přes chytré hodinky díky Bluetooth spojení. Stejně, jako u výše zmíněného propojení telefonu a tabletu to platí pouze pro Wi-Fi verze hodinek, s LTE variantami můžete volat rovnou díky zabudované eSIM. Bohužel ne všichni tuzemští operátoři zatím nabízejí klonování SIM karty se stejným telefonním číslem pro hodinky Galaxy Watch. Volání přes propojené hodinky zatím také nefunguje v roamingu.

Pokud využíváte sluchátka Buds2 Pro, která máte propojená s několika zařízeními naráz, zařízení si umí samo vybrat, co je pro vás aktuálně důležité a zvuk ze zařízení přepínat. Když třeba se sluchátky sledujete na tabletu film a najednou vám někdo zavolá na telefon, sluchátka se sama přepnou z tabletu na telefon, abyste mohli vyřídit hovor bez nutnosti vše pozastavovat a sluchátka vyndávat z uší. Po ukončení hovoru se pak zase zpátky přepojí na film v tabletu.

Aplikace SmartThings – nastavení na jednom místě

Jak už jsme zmínili, středobodem ekosystému zařízení Samsungu je chytrý telefon. Po softwarové stránce je ovšem stejně tak důležitá aplikace Smart Things, ve které vidíte všechna vaše propojená zařízení. Zde je můžete nejen spravovat, ovládat a třídit, ale najdete zde také užitečné funkce, jako třeba sestavování Rutin. To jsou příkazy, které se spouští automaticky, pokud jsou splněny dané podmínky. Můžete si díky Rutinám třeba nastavit, že v daný čas se sám zapne chytrý vysavač, nebo podle času vypínat chytrá světla ve vaší domácnosti.

Dalším příkladem může být třeba to, že jedno zařízení může komunikovat s druhým a plnit příkazy podle něj. Třeba když zapnete televizi, tak se automaticky zapnou i propojené Wi-Fi reproduktory a s jejím vypnutím se i reproduktory zase přepnou do režimu spánku. Fantazii se opravdu meze nekladou a vytváření Rutin je navíc uživatelsky přívětivé, bez nutnosti nějaké pokročilé znalosti správy chytrých zařízení.

Aplikace SmartThings má rovněž přehled o poloze vašich chytrých zařízení. Většina moderních zařízení rodiny Samsung Galaxy už v sobě má lokalizační štítek, pomocí kterého můžete vidět polohu zařízení. Rychle si tak zde můžete zkontrolovat, zda jste například sluchátka omylem nenechali po odchodu do práce doma, nebo kde se nachází váš tablet, který zrovna nemůžete najít. Ve SmartThings navíc můžete přidávat i další členy domácnosti a mít tak sjednocený přehled o všech zařízeních v rodině.