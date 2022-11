Samsung půjde ve šlépějích Huawei a Applu. Řada Galaxy S23 má dostat vysokorychlostní satelitní konektivitu

V souvislosti s nouzovou satelitní komunikací se nejčastěji zmiňuje Apple, který je představil u řady iPhone 14. Jenže, ještě o o den dříve ukázalo své vlastní řešení Huawei u Mate 50 Pro, které funguje zatím jen v Číně. Řešení od Applu pokrývá pouze USA, ke které by se měla brzy přidat Kanada. Skuteční globální pokrytí zatím neexistuje, ovšem změnit by to mohl Samsung. Ten má totiž nouzovou satelitní komunikaci dostat do připravované řady Galaxy S23.

Samsung se podle jihokorejského zdroje na vývoji tohoto řešení dva roky spolupracuje s firmou Iridium, která má na nízké orbitě Země 66 aktivních komunikačních satelitů. A právě ty by se měly stát klíčovou páteřní součástí satelitní komunikace nové řady od Samsungu.



Síť Iridium Constellation se skládá z 66 satelitů, které obíhají Zemi ve výšce 780 kilometrů, konektivita je zaručena i na severním a jižním pólu

Jihokorejci přes satelit chtějí umožnit hlasové volání a vysokorychlostní datovou komunikaci (alias posílání menších fotografií). Až dosud však byla největším problémem anténa, která musela být dost velká, ale současně natolik malá, aby se dostala do běžného smartphonu. A potřebný je také univerzální modem, které k mobilním sítí přidá i podporu satelitní komunikace. Samsung tedy řeší stejné „problémy“, jako Apple a Huawei před ním.

Apple spolupracuje s firmou Global Star, ovšem kapacita satelitní sítě je omezena jen na oznámení nouzových situací. Huawei Mate 50 pro odeslání a příjem zpráv využívá satelity navigační služby Beidou. Jihokorejci neočekávají, že by se satelitní komunikace byla v Jižní Koreji dvakrát využívaná, protože je země velmi dobře pokryta 5G sítí. To však přímo otevírá dveře ke zprovoznění satelitní konektivity napříč celým světem, přičemž v Evropě, Americe nebo v Číně by služba mohla najít velké využití. Pokrytí totiž není stoprocentní.

Samsung by měl satelitní komunikaci představit u řady Galaxy S23, jejíž premiéra se má uskutečnit první týden v únoru příštího roku. Jihokorejský zdroj však zmiňuje, že Samsung by mohl, vzhledem ke konkurenci, detaily své satelitní konektivity odhalit ještě letos.

Pozemní stanice Globalstar pro SOS služby iPhonů: