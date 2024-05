První Android od Samsungu slaví 15 let. Bez něj by nikdy nevznikla legendární řada Galaxy S

Samsung je největším výrobcem smartphonů s Androidem, které vyrábí už 15 let. Úplně prvním telefonem s Androidem od Samsungu však nebyl legendární Galaxy S, který vás zřejmě hned napadl, ale ještě o rok starší telefon. Byl nesmělým pokusem o využití (tehdy) zcela neznámé platformy, která se pro Samsung brzy stala naprosto zásadní. A co je důležité, bez prvního Samsung Galaxy by nevznikly žádné další modely ikonické řady, a samozřejmě ani první Galaxy S.



Uplynulo 15 let od premiéry prvního Samsungu s Androidem. Nebyl to však Galaxy S, ale jeho předchůdce – Samsung i7500 Galaxy

27. dubna 2009 byl představen model Samsung Galaxy (i7500), a to pouhého půl roce po debutu prvního Androidu vůbec, kterým byl T-Mobile G1, alias HTC Dream. Samsung nabídl, dle tehdejších měřítek, velký OLED displej (3,2 palce) a velkou kapacitu baterie (1 500 mAh). Jednalo se o zařízení, které se ještě nechtělo vzdát fyzických ovladačů pod displejem. Nechyběl kurzorový kříž s potvrzováním, známá zpětná šipka, kontextová klávesa, miniaturní tlačítko Home ani fyzické klávesy pro obsluhu volání. Regulátory hlasitosti zůstaly na levé hraně, odemykací tlačítko bylo připraveno vpravo poblíž spouště fotoaparátu.



První Android od Samsungu: i7500 Galaxy. Jeho jmenný přívlastek později posloužil jako označení pro všechny chytré telefony s Androidem, v průběhu času pak pro všechny chytré „mobilní“ produkty od Samsungu, včetně hodinek, sluchátek a notebooků

Telefon byl postavený na procesoru 528MHz MSM7200A od Qualcommu se 128MB operační pamětí. Měl sluchátkový jack, microUSB a zadní 5Mpx foťák. Nad displejem s rozlišením 420 × 320 pix chyběla selfie kamerka, uvnitř telefonu Samsung použil čistý Android 1.5, který už podporoval i češtinu při psaní textů. Grafická nadstavba TouchWiz se objevila až o rok později u zmiňovaného Galaxy S, který se do myslí uživatelů zapsal výrazněji než první Galaxy.

Samsung a jeho čtyři chytré platformy Období kolem roku 2010 bylo pro Samsung a jeho mobilní divizi poměrně turbulentní. Světovou jedničkou byla Nokia, ale Samsung tušil, že má na to sesadit ji z trůnu (a díky fatálním přešlapům Nokie, hraničícím s řízenou sabotáží, se mu to podařilo už v roce 2012). Nejdřív si ale musel ujasnit, se kterou chytrou softwarovou platformou toho chce docílit. Jihokorejci vyzkoušeli v telefonech skoro všechno. Začínali samozřejmě s vlastní uzavřenou platformou pro „hloupé“ tlačítkové telefony. Hlavní byznys se ale začal točit okolo smartphonů. Cesta Symbianu byla téměř nereálná – tam roky vládla Nokia. Mobilní Windows byly těžkopádné a neohrabané. Vývoj vlastní platformy Bada se ukázal jako nákladný a navíc špatně promyšlený (Bada nepodporovala vícejádrové procesory). A tak Samsungu nakonec ze všech možností „zbyl“ čerstvě zrozený Android. První androidová vlaštovka Samsung i7500 Galaxy dostala ještě levnějšího sourozence i5700 Spica, než se odehrál klíčový moment, který započal cestu Samsungu na vrchol – představení modelu Galaxy S (i9000). Tím byla nejslavnější řada smartphonů s Androidem stvořena. Na jejím začátku v roce 2010 ale úspěch vůbec nebyl zdaleka garantován. Nikdo netušil, jak bude nový systém přijat. Na trhu se potkávala „nová krev“ se starými dinosaury. V letech 2009 až 2010 jste v obchodech mohli narazit vedle sebe na Samsungy se Symbianem (např. Omnia i8910 HD), s Windows Mobile (Omnia II i8000), s novou Badou (Wave S8500) a s novým Androidem. Pro fanoušky značky to bylo zajisté nejpestřejší období, pro běžného zákazníka to ale znamenalo komplikovanou orientaci v produktech.

První Galaxy byl jen začátek

Samsung Galaxy ale vyšlapal cestu, kterou později Samsung využil k tomu, aby svými Androidy doslova zahltil trh. A jak jsme první Galaxy viděli v dobové recenzi? Nelíbila se nám čitelnost displeje na slunci, na druhou stranu se nám zamlouval pětimegapixelový fotoaparát. Zejména proto, že úbytek ostrosti byl vidět jen ve spodních rozích fotky. Natáčená videa však měla velmi nízké rozlišení. Sluchátka měla příliš výrazné basy, přehrávač videí si neporadil s titulky včetně českých znaků.

V době před 15 lety byl jako etalon mobilních technologií brán spíše HTC se svou vlastní nadstavbou a funkcemi prostředí, které se Samsung nemohl rovnat. V recenzi byl softwarově „sterilní“ Samsung s čistým Androidem připodobněn k místní lokálce, zatímco HTC připomínalo vzhledem a funkcemi Pendolino. Jenže doba se mění a kde je zmiňované Pendolino dnes...