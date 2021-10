Samsung příští rok výrazně zvýší podíl čipsetů Exynos u smartphonů řady Galaxy

Samsung se v příštím roce chystá na masivní expanzi vlastních čipsetů Exynos, které budou v hojné míře nasazovány do smartphonů řady Galaxy. Před pár dny došlo ke klíčové dohodě divizí IM (IT & Mobile Communications) a DS (Digital Solutions), což bude znamenat, že se čipsety Exynos budou nabízet u 50 až 60 procent vyrobených smartphonů od Samsungu. Dosud podíl Exynosů činil jen dvacet procent, o další odbyt se pak staraly některé čínské značky smartphonů, např. Meizu.

Samsung již dříve ve svém portfoliu výrazně protěžoval čipsety Exynos, které však před pár lety začaly na konkurenci výkonově ztrácet, a proto jihokorejský výrobce do řad Galaxy A a Galaxy M začal stále častěji integrovat čipsety nižší a střední třídy od Qualcommu a Mediateku. Ještě v roce 2019 Samsung držel 14 procent trhu mobilních čipsetů, dnes je to už jen polovina. Podle zákulisních zdrojů však Samsung u nové generace čipsetů vyřešil slabiny v podobě vyššího zahřívání (způsobovaly jej 5G modemy) a nižším grafickým výkonem (nově dodá grafiku AMD), což by mělo jihokorejce vrátit zpět do hry.

Pod vyšší uplatnění čipsetů Exynos se zcela jistě podepsal i aktuální celosvětový nedostatek procesorů. Tento problém Samsung vyřešil po svém, a to miliardovými investicemi do dodavatelských továren, které mají výrazně navýšit produkci čipsetů. V řadě Galaxy S22 plánované na příští rok, se pak objeví nový 5nm Exynos, jehož grafický adaptér RDNA2 dodá firma AMD. V USA by měla být řada opět osazena nejnovějšími Snapdragony, takže tentokrát budeme velmi zvědaví na to, jak si telefony povedou v přímém výkonovém srovnání. Bude Evropa po letech konečně tahat za delší konec?

AMD dodá svou RDNA2 grafiku do budoucích čipsetů Exynos:

Zdroj Etnews