Samsung připravuje nový servisní režim. Technici při opravách nebudou mít přístup do běžné části Androidu

Pokud odesíláte telefon do servisu, často je doporučena záloha dat. Nezřídka kdy se stává, že telefon je při návratu ze servisu aktualizovaný na nejnovější verzi firmwaru či dokonce obnovený do továrního nastavení. A to znamená, že v případě chybějících záloh přijde o svá uživatelská data. Částečně je to i proto, že v případě zamknutého telefonu se servisní technici nemají „jak dostat“ do systému a provést patřičné testy, a obnovení telefonu je tedy nasnadě. Samsung to však chce změnit.

Ve firmwaru pro jihokorejské modely Galaxy S21 se nově objevuje funkce Repair Mode, kterou Samsung na domovském trhu detailně popsal i v tiskové zprávě. Ve své podstatě se jedná o funkci, kterou zapnete v systémovém Nastavení. Jakmile tak učiníte, uživatel telefonu (tj. v tomto případě servisní technik) bude mít zakázán vstup do galerie, zpráv nebo k účtům. A také to znamená to, že se nemusíte bát o své soukromé soubory. Telefon bude moci navíc spustit jen ty aplikace, které v něm byly předinstalovány z výroby. Z tohoto režimu budete moci přejít do „běžného“ Androidu, ale bude třeba zadat znak, PIN kód nebo načíst otisk prstu.



Funkce Repair Mode je aktuálně k dispozici jen u řady Galaxy S21 v Jižní Koreji, odkud by se měla dostat do dalších vybraných modelů po celém světě

Samsung nijak blíže nevysvětluje, jak tento režim přesně funguje. Můžeme se jen domnívat, že rozšiřuje stávající možnosti Androidu pro přihlášení více uživatelů alias režim Hosta. Jenže Samsung tuto funkci používá jen u tabletů, takže pro telefony musel připravit něco „navíc“. Většina ostatních značek má přitom režim více uživatelů přímo od výroby, a tak nepotřebuje žádné softwarové přídavky.

Jenže, v obou případech dojde ke „skrytí“ vašich dat jen v případě, kdy je váš telefon použitelný, a dostanete se do nastavení. Pokud např. displej není ve funkčním stavu, servisní režim či režim Hosta si stejně nenastavíte. A po výměně panelu bude, buď systém plně dostupný (pokud nemáte zámek displeje), popř. jej bude nutné obnovit do továrního nastavení. Jenže v tom případě opět přijdete o uživatelská data, která jste si zřejmě kvůli vadnému displeji ani neměli jak zálohovat.

Samsung jde určitě správnou cestou, dotažení funkce do finální podoby zřejmě ještě nějakou dobu potrvá. Zřejmě i proto Samsung funkci nejprve nabízí v řadě Galaxy S21, a to ještě pouze na domovském trhu. Kdy se Repair mode dostane i do dalších zařízení bez regionálního omezení, zatím není známo.

Redakční představení Samsungu Galaxy S21 Ultra:

Zdroj: Samsung News