Samsung připomíná historii svých nositelností. První hodinkotelefon měl před 25 lety

Samsung se u příležitosti formálního oznámení prstenu Galaxy Ring podíval na minulost svých nositelností, a to až 25 let nazpátek. Klíčové doplňky k telefonu rozdělil do čtyř základních kategorií – hodinky, sluchátka a headsety, fitness trackery a chytré prsteny. A je jasné, že v dlouhé historii Samsungu zatím najdeme hojně zastoupené jen tři první zmiňované kategorie.



Samsung Galaxy Ring se na trhu objevuje po 25 letech, co Samsung vydal svou první nositelnost. Jednalo se o pradědečka chytrých hodinek, který měl i funkce telefonu

V dobách okolo přelomu milénia Samsung experimentoval zejména s hodinkami, které doplnily telefonní funkce. Barevný displej tato zařízení dostala v roce 2003. O dva roky později přišlo na trh první Bluetooth sluchátko od Samsungu. Jihokorejský výrobce se hodinek nevzdal, ovšem až rok 2013 a model Galaxy Gear s upraveným Androidem znamenal znovuzrození této kategorie.

Samsung následně postupně vylepšoval hodinky, nejdříve měly čtvercový displej, zakřivený panel a později kruhový displej, který se ujal dodnes. Prakticky každý model hodinek přinesl „něco nového“, brzy se k nim přidaly chytré náramky řady Fit. Hodinky běžely primárně na Tizenu, přechod na Wear OS však proběhl až u Galaxy Watch4. Mezitím (a také poté) Samsung na trh vypustil i několik fitness a zcela bezdrátových sluchátek s baterií v přenosném pouzdře.

Zatím poslední nositelností je fitness náramek Galaxy Fit3 a samozřejmě také chytrý prsten Galaxy Ring, který se však zřejmě dočká kompletního představení až v průběhu letních měsíců.

Zdroj: Samsung News