Samsung přináší podrobný návod, jak používat funkci Quick Share pro rychlé sdílení souborů

Už tři roky používá Samsung pro rychlé sdílení souborů a multimédií na vlastních zařízení Galaxy funkci Quick Share. Tímto způsobem se mezi telefony, ale třeba i tablety a notebooky od Samsungu dají snadno posílat fotografie, videa, dokumenty a další soubory. Není třeba žádná další aplikace a přenos je výrazně rychlejší než přes klasické Bluetooth spojení.

Sdílení mezi telefony Galaxy

Největší výhodou Quick Share je, že uživatelé mohou rychle sdílet fotografie se zařízeními Galaxy, která se nachází poblíž, pomocí několika klepnutí bez ohledu na počet a velikost souborů. Pomocí připojení Wi-Fi nebo Bluetooth mohou uživatelé posílat soubory až osmi lidem najednou. Chcete-li použít Quick Share, potáhněte prstem dolů z horní části obrazovky vašeho zařízení Galaxy a klepněte na ikonu Quick Share v Rychlém nastavení.

Aktivujte Quick Share z nabídky Galaxy, abyste mohli pohodlně odesílat soubory

Vyberte obrázek nebo video v aplikaci Galerie nebo soubor ve složce a poté klikněte na ikonu Sdílet (Share). Po stisknutí ikony Quick Share ve vyskakovacím okně se zobrazí dostupná zařízení Galaxy, která mohou přijímat sdílené soubory.

Uživatelé mohou jednoduše vybrat soubor, který chtějí sdílet, a kliknout na ikonu Quick Share.

Zařízení Galaxy, která mohou přijímat soubory, jsou uvedena podle předvoleb sdílení, které si uživatel předem nastavil. Když druhé zařízení Galaxy přijme možnost přenosu souboru, soubor se okamžitě odešle. Tyto sdílené soubory lze okamžitě najít ve složce Quick Share vytvořené v aplikaci Galerie bez samostatného procesu stahování.

Bleskově sdílejte fotografie mezi uživateli Galaxy pomocí Quick Share.

Sdílení pro jinou značku telefonů

Quick Share se dá použít i pro sdílení souborů nejen mezi zařízeními Galaxy, ale také se smartphony jiných značek. Mezikroků už je ale o něco víc.

Při odesílání souborů uživatelům, kteří nejsou uživateli Galaxy, klikněte na odkaz Quick Share a kopírování nebo Sdílet pomocí QR kódu.

Při sdílení s jinou značkou telefonu si majitel zařízení Galaxy může vybrat soubor, který chce sdílet prostřednictvím Quick Share, a vybrat si z následujících možností: Kopírovat odkaz, Sdílet v aplikaci a Sdílet pomocí QR kódu. Pokud se uživatel rozhodne sdílet soubor pomocí QR kódu, příjemce může kód jednoduše zkopírovat nebo naskenovat a soubor okamžitě obdrží na svůj smartphone nebo zařízení. Soubory nahrané do Samsung Cloud lze navíc sdílet s ostatními.

Přenos fotografií pomocí funkce QR kódu funkce Quick Share

Pokud je vybrána možnost Sdílet v aplikaci, lze odkaz ihned odeslat prostřednictvím Messengeru, což představuje efektivní způsob sdílení souborů s více lidmi najednou ve skupinové chatovací místnosti. Uživatelé mohou navíc odesílat originální fotografie a videa ve vysoké kvalitě, aniž by se museli obávat zhoršení kvality obrazu kvůli kompresi souborů.

Sdílení s tablety a notebooky

Quick Share lze použít na jakémkoli zařízení Galaxy, které je s touto funkcí dodáváno – to znamená smartphony, tablety a notebooky (ty se v Česku oficiálně neprodávají). Funkce okamžitého sdílení souborů umožňuje soubory volně přesouvat mezi smartphony Galaxy, tablety Galaxy Tab a notebooky Galaxy Book.

Sdílení souborů z mobilního zařízení Galaxy do Galaxy Book pomocí funkce Quick Share

Chcete-li odeslat soubor ze smartphonu Galaxy do Galaxy Book, vše, co pro to musíte udělat, je aktivovat funkci Quick Share na obou zařízeních, než vyberete soubory a příjemce pomocí Quick Share.

Bezpečnější přenos díky blockchainu

Při sdílení souborů obsahujících důležité osobní nebo finanční informace je k dispozici funkce Private Share společnosti Samsung, která vám pomůže bezpečně sdílet soubory. Na rozdíl od Quick Share, které využívá připojení Wi-Fi a Bluetooth, Private Share podporuje šifrování souborů pomocí blockchainu.

Pomocí funkce Private Share mohou uživatelé regulovat, jak dlouho mají příjemci přístup ke sdílenému souboru, a nastavit datum vypršení platnosti.

Uživatelé mohou prostřednictvím soukromého sdílení odesílat různé soubory, včetně obrázků, videa, zvuku a dokumentů. Najednou lze odeslat 20 souborů o celkové velikosti až 200 MB určených příjemci pomocí telefonního čísla a identifikačního čísla.

Soukromé sdílení umožňuje uživatelům zrušit přístup ke sdíleným souborům i po jejich odeslání.

Důležitou funkcí soukromého sdílení je, že uživatelé mohou ovládat přístupová oprávnění příjemce a datum vypršení platnosti souboru. Před sdílením mohou uživatelé nastavit dobu, po kterou lze soubor zobrazit, a také způsob, jakým může příjemce soubory používat. Uživatelé mohou také upravit nastavení a zrušit oprávnění ke sdílení i po odeslání souborů.



Soukromé sdílení zabraňuje příjemcům pořizovat snímky obrazovky sdílených souborů, čímž je chrání.

Kromě toho může odesílatel zkontrolovat, zda příjemce obdržel soubory a také zda a kdy je otevřel. Aby byla zajištěna důvěrnost informací, zabezpečené soubory nelze stahovat ani pořizovat snímky obrazovky, což zabraňuje sdílení souborů s uživateli, kteří k nim nemají mít přístup.