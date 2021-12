Samsung pracuje na RGBW fotočipu. Senzor s bílým pixelem navíc má vylepšit kvalitu fotek za horšího osvětlení

Samsung ve spolupráci s čínskou firmou Tecno pracuje na RGBW fotočipu, který jihokorejský výrobce nasadí u svých budoucích telefonů. Nový fotočip s označením Isocell GWB dostane do výbavy nový RGWB filtr, ke stávajícímu poli skládajícímu se z červených, zelených a modrých pixelů přibude bílý pixel, který má přinést výrazné zlepšení světelné citlivosti. Zvláště pak v tmavších scénách. Stejně jako v případě dřívějších fotočipů Isocell, které jako první nasadilo do svých telefonů Xiaomi, tentokrát by měl premiéru nového čipu zajistit telefon značky Tecno.

Fotočip měl mít rozlišení 50 Mpx, nakonec se bude jednat o 64Mpx fotoaparát, který se však do řady Galaxy S22 zřejmě ještě nedostane. Chystané topmodely od Samsungu mají používat primární 50Mpx foťáky, tedy až na nejvýkonnější Galaxy S22 Ultra, který zůstane i nadále věrný 108Mpx fotočipu. Pokud tedy Samsung nevyvine samostatný 50Mpx fotočip, RGWB snímač se do chystané řady topmodelů ještě nedostane...

Samsung oznámil nový fotočip ISOCELL GWB:

30:27 – Samsung oznamuje nový RGBW fotočip

Nasazení RGBW snímači u smartphonů není ničím neobvyklým. Již dříve s nimi úspěšně koketovalo Vivo, Oppo, Sony či Huawei. Právě u poslední zmiňované značky byl viděn největší přínos fotočipu, ovšem bude zajímavé sledovat, jaké fotografie z něj „vytáhne“ Samsung.

