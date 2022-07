Samsung potvrdil velký update hodinek Galaxy Watch4. Nová verze nadstavby zlepší zadávání textů i samotné volání

Samsung na svém blogu potvrdil brzkou aktualizaci stávajících hodinek řady Galaxy Watch4 na nadstavbu One UI Watch 4.5, která bude postavena na nové verzi Wear OS 3.5. Systémových novinek bude spousta, týkat se budou zejména pohodlnějšího zadávání na displeji, volání a nových funkcí pro usnadnění. Do stávajících hodinek se nová verze systému dostane v průběhu aktuálního čtvrtletí, stejná verze by měla být předinstalována i u páté generace Galaxy Watch.

Všude tam, kde to bude možné, přidá Samsung přepracovanou QWERTY klávesnici, na které bude možné psát tahem prstu (alias Swipe). Klávesnici samozřejmě doplní ruční psaní na displeji či hlasové zadávání, a mezi těmito způsoby vstupu bude možné kdykoliv přepínat. Zajímavá je také podpora Dual SIM. Ne, minimálně stávající hodinky nebudou podporovat dvě eSIM, zato jim však můžete nastavit primární SIM kartu telefonu, se kterou mají být synchronizovány, a která současně poslouží pro odchozí hovory.



Samsung u aktualizace na One UI Watch 4.5 zlepšení zadávání textů na klávesnici

Samsung také zvýší možnosti personalizace jednotlivých ciferníků. Další novinkou je vylepšené Usnadnění. Uživatelé si v prvé řadě mohou pohrát s barvami, které lze upravit podle svých preferencí a případných očních vad. Pro sluchově postižené je zde připravena úprava výstupu levého a pravého zvukového kanálu při připojení Bluetooth sluchátek. V případě roztřesených prstů zase stačí nastavit délku dotyku na displeji, čímž budou eliminovány opakované dotyky prstu na stejné místo.

V hodinkách si dále nastavíte, jak dlouho mají dočasné notifikace „viset“ na displeji, dvojitým stiskem bočního tlačítka zase můžete rychle otevřít vybranou aplikaci. Samsung dodává, že nová verze systému dorazí do hodinek v průběhu aktuálního čtvrtletí, a to i s dalšími, zatím blíže nezdokumentovanými, funkcemi.

Představení aktuální generace hodinek Galaxy Watch4:

Zdroj: Samsungmobilepress