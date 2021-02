Samsung potvrdil rolovací a výsuvné displeje. Dočkáme se jich ještě letos

Displejová divize Samsung Display potvrdila práce na rolovacích a výsuvných displejích. A můžeme s klidným svědomím očekávat, že po těchto panelech jako první sáhne smartphonová divize od Samsungu. Víceprezident Samsung Display, Choi Kwon-young, potvrdil, že první rolovací a výsuvné displeje se na trh dostanou již v průběhu letošního roku. A to by mohlo znamenat velkou proměnu segmentu skládacích zařízení řady Galaxy.

Samsung až dosud využívá dvě základní koncepce. Skládací hybrid s vnitřním a vnějším displejem, a pak také skládací véčko. Řada Galaxy Z by se tak mohla letos rozrůst o další dvě nové větve, které by mohly rozšířit uživatelskou základnu skládaček. Dvě stávající koncepce by měl Samsung v průběhu letošního roku vylepšovat, zejména s ohledem na energetickou efektivitu a selfie kamerku, která by mohla být zabudována přímo do displeje. U Galaxy Z Fold3 se také očekává podpora dotykového pera S Pen.

První pohled na skládací Samsung Galaxy Z Fold2:

Zdroj Thelec