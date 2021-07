Samsung pořádá olympijský festival. Vyzkoušejte si sporty a zahrajte si o ceny

Samsung současně se včerejším zahájením olympiády v Tokiu otevřel v pražském areálu Olymp Samsung Experience Zónu. Až do 8. srpna si zde budou moci návštěvníci vychutnat autentickou atmosféru olympijského parku, který je uzpůsoben pro děti i dospělé. Můžete se prolézt po opičí dráze, boulderovat na lezecké stěně nebo si třeba vyzkoušet simulátor jízdy na kajaku.

V relaxační zóně si budete moci otestovat nejnovější zařízení Galaxy od Samsungu, který je jedním z hlavních partnerů probíhající XXXII. olympiády. Po absolvování sportovních aktivit si navíc můžete zasoutěžit o věcné produkty od Samsungu. Areál Olymp v Praze 7 je otevřen od neděle do čtvrtka v čase od 9:00 do 19:00, od pátku do soboty se areál uzavírá o hodinu později. Před vstupem do areálu Olymp se musíte prokázat bezinfekčností (mimo dětí do šesti let), popř. se můžete před vstupem přímo na místě nechat otestovat. Více informací najdete na webových stránkách festivalu.

Vizualizace Samsung Experience Zóny v areálu Olymp: