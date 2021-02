Samsung oznámil LTE verzi Galaxy A32. Jedná se o první „áčko“ s 90Hz displejem

Samsung Galaxy A32 5G byl představen již v polovině ledna. Jednalo se o telefon s HD+ IPS displejem a a čipsetem MediaTek Dimensity 720, který by měl být dosud nejlevnějším 5G smartphonem od Samsungu. Jenže jihokorejci dnes souběžně oznámili i LTE verzi telefonu, která se bude zřejmě nabízet současně. Oba modely vypadají na první pohled stejně, nová varianta má hned několik zásadních rozdílů.

Největší obměnou prošel displej. Samsung do telefonu vrací 6,4" Super AMOLED displej s rozlišením Full HD+, který v řadě Galaxy A vůbec poprvé nabídne 90Hz obnovovací frekvenci. Další změnou prošel čipset, o výkon telefonu se bude nově starat MediaTek Helio G60 doplněný 4GB RAM a 64GB nebo 128GB interní pamětí. Myslelo se i na upgrade fotoaparátů. Selfie sice stále postrádá autofocus, ovšem její rozlišení poskočilo ze 13 na 20 MPx. (F2.2). Hlavní snímač má nově rozlišení 64 MPx místo původních 48 MPx.

Galaxy A32 bude postaven níže než aktuálně prodávaný A42:

Zbytek specifikací obou verzí telefonu zůstává stejný. Displej kryje Gorilla Glass 5, součástí displeje je optická čtečka otisků prstů. Na zádech vás čekají čtyři fotoaparáty, pod krytem zase nevyměnitelná 5 000 mAh baterie dobíjená 15 Watty přes konektor USB-C. Uvnitř telefonu poběží Android 11 s nadstavbou One UI 3.1. Telefon se již brzy začne prodávat v Rusku, a to ve fialové, modré a černé. Základní verze 4/64 GB by měla stát o tisícovku méně než 5G varianta, takže pokud by se dostala i do Česka, očekáváme cenovku cca 6 999 Kč.