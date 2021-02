Samsung opět aktualizuje řadu Galaxy S21. Jaké jsou ty největší novinky?

Samsung za poslední týden v Česku již podruhé aktualizuje řadu Galaxy S21. Po nedávném updatu na verzi XXU1AUB3 s únorovým updatem zabezpečení se do ČR dostává aktualizační balík XXU1AUB6, který má velikosti 257,34 MB. Oficiální changelog je stejný jako u předchozího updatu, konkrétně se dočteme, že „výkon aplikace Fotoaparát byl vylepšen a také celkový výkon zařízení“.

Ta největší novinka ve firmwaru je však určena jen pro malou skupinu uživatelů. Nový update by měl opravit výrazné vybíjení baterie, které způsobil předchozí update XXU1AUB3. Na zahraničních fórech jsme se dočetli o několika uživatelích, kteří po této aktualizaci zpozorovali výrazné vybíjení baterie (tzv. battery drain), v v případě redakčních Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra jsme však tento problém nezaregistrovali. Pokud jste měli s předchozí verzí firmwaru problémy s baterií, po updatu XXU1AUB6 by se mělo vše opět vrátit do normálu.

Redakční představení Samsungu Galaxy S21 Ultra:

Aktualizace se vám nabídne automaticky, příp. ji můžete vyhledat ručně přes Nastavení - Aktualizace softwaru - Stáhnout a nainstalovat.