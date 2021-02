Samsung One UI 3 vs. 3.1. Změn je více, než byste čekali

Řada Galaxy S21 dostala grafickou nadstavbu One UI 3.1, stávající telefony od Samsungu s updatem na Android 11 dostávají verzi One UI 3.0. Čísla naznačuje jen drobné změny, ale opak je pravdou. One UI 3.1 má několik zajímavých přídavků, které starší Galaxy (zatím) nemají.

Zřejmě nejvýraznější změnou je odstranění pohotovostní obrazovky Bixby Home. Nahradil ji panel, na němž si můžete zvolit české zprávy z aplikace Samsung Free, nebo kartu Google Objevit. Pokud nepoužíváte Google Assistanta, museli jste po podržení domovské klávesy přejít na kartu Objevit v levém horním rohu displeje, nyní se stačí přepnout na pohotovostní obrazovku a přejít doleva.

Po instalaci aplikace Google Home můžete v horní liště v nabídce Zařízení jednoduše spravovat zařízení chytré domácnosti, které máte spárované pomocí aplikace Google Home. Hlavní aplikací je nadále SmartThings, stačí z posuvníku vybrat položku Home. Při videovolání mohou být u vybraných aplikací (např. u Google Duo) aplikovány videoefekty (rozmazání pozadí, barva, obrázek na pozadí), které si nastavíte přes Nastavení - Rozšířené funkce - Efekty videohovoru.

Ukázka funkce Pokračovat s aplikacemi na jiných zařízeních:

Další novinkou je vylepšený Filtr modrého světla známý pod názvem Pohodlí pro oči. Můžete zvolit adaptivní filtr nebo vlastní teplotu barev i s časovým plánem automatické aktivace. Další novinkou je funkce Pokračovat s aplikacemi v jiných zařízeních, která umožní užší spolupráci smartphonu a tabletu (více zde). Funkce však zatím podporuje pouze aplikace Samsung Internet a Samsung Notes.

Další změnou prošla bezpečnost telefonu. Funkce Private Share se musí nejprve aktivovat v nastavení. Do hlavní nabídky vám následně přibude ikona, která zprostředkuje sdílení souborů vámi vybraným příjemcům. Ti mají na převzetí souboru dva dny, příp. do té doby, než přístup k souboru nezakážete. Pro použité této funkce je třeba, aby byla aktivní, jak na straně odesílatele, tak na straně příjemce. V průběhu testování Galaxy S21 Ultra se nám však aplikaci zprovoznit nepodařilo. Museli jsme si jen vystačit se smazáním lokalizačních dat při sdílení fotografií. Stačilo je při sdílení zaškrtnout jedno políčko pod fotografií.

A když už jsme u fotek, nově si z nich můžete odstranit nevhodné objekty. Funkci Mazání objektů pomocí umělé inteligence je možné aktivovat v integrovaném editoru fotografií v podsekci Labs. Jak to celé funguje, napoví tento článek. Další novinky se týkají fotoaparátu, v němž se nově objevuje Režim režiséra, v němž můžete aktivovat i režim Obraz v obraze, který ocení YouTubeři. Můžete přepínat mezi třemi zadními objektivy a k tomu je na výsledném videu vidět i výstup ze selfie kamerky.

Vylepšený režim Single Take 2.0 zase dokáže nahrávat až po dobu 15 vteřin s větším frameratem, a má po ruce více efektů, které si můžete sami nastavit v boční nabídce. Grafická nadstavba One UI 3.1 se jako první objevila u řady Galaxy S21, následně u tabletu Galaxy Tab S7+ 5G. S budoucími aktualizacemi by se měla dostat i na loňské modelové řady Galaxy S20 a Galaxy Note20. Jihokorejský výrobce však zatím žádný přesný harmonogram aktualizací nezveřejnil.

Redakční představení Samsungu Galaxy S21 Ultra: