Samsung odstaví vlastní aplikaci, pro SMS bude používat Zprávy Google. Vyjmenovává výhody před iMessage

Samsung mění přednastavenou aplikaci pro textovou komunikaci v zařízeních nové řady Galaxy S25. Tyto telefony už od začátku běží na Androidu 15 s nadstavbou One UI 7, která nahrazuje dosavadní proprietární komunikační aplikaci Samsung zprávy. Výchozí messagingovou platformou na telefonech Galaxy po celém světě se stane aplikace Zprávy Google. Do starších smartphonů Samsungu se dostane spolu se softwarovým upgradem na One UI 7.

Tato změna navazuje na dřívější vývoj, kdy Google Zprávy získaly prominentní postavení už na hodinkách Galaxy Watch se systémem Wear OS. Hlavním důvodem pro širší adopci je podpora pokročilého komunikačního standardu RCS, který je dostupný i českým uživatelům. Ten přináší možnosti jako sdílení fotografií či sledování polohy v reálném čase. V současnosti službu využívá 250 mobilních operátorů ve 180 zemích.

Početnější skupiny pro konverzace a AI asistent

Uživatelé řady Galaxy S25 najdou aplikaci Google Zprávy přímo na domovské obrazovce vedle aplikací Telefon a Samsung Internet, případně ve složce Samsung. Původní messaging aplikace od Samsungu již nebude předinstalována. Uživatelé stávajících zpráv budou během následujících týdnů informováni o přechodu na novou platformu prostřednictvím série oznámení.

Ve srovnání s konkurenční službou iMessage od Applu nabízí Zprávy Google některé funkce navíc. Obě platformy disponují koncovým šifrováním, podporují sdílení velkých souborů do 100 MB a nabízí synchronizaci napříč zařízeními. Zprávy Google však umožňují vytvářet skupinové konverzace až se stem účastníků, zatímco iMessage je omezeno na 32 členů. Rozdíly jsou i v zobrazování informace o psaní zprávy – u Zpráv Google je tato funkce dostupná automaticky všem účastníkům skupinové konverzace.

Novinkou u Zpráv Google je integrace umělé inteligence Gemini přímo do aplikace. Uživatelé mohou využívat AI asistenta v konverzacích nebo s ním chatovat samostatně. Součástí je také funkce Kouzelné psaní pro generování kontextových odpovědí a Photomoji pro vytváření vlastních reakcí z fotografií. Aplikace nabízí i animované emoji a možnost přidávat efekty k hlasovým zprávám. Bezpečnost komunikace zajišťuje koncové šifrování, které je u RCS zpráv indikováno ikonou zámku.