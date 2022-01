Samsung odložil uvedení Exynosu 2200 na neurčito. Co to znamená pro připravovanou řadu Galaxy S22?

Samsung měl dnes s velkou pompou oznámit čipset Exynos 2200, jehož součástí je, u mobilů vůbec poprvé, RDNA2 grafika od AMD. Ředitelka firmy AMD, Lisa Su, už několikrát potvrdila, že firma spolupracuje se Samsungem, což platilo i u letošní lednové akce AMD 2020 Product Premiere. To stejné ostatně tvrdil i Samsung, ve svém prosincovém Tweetu upřesnil datum oznámení čipsetu na 11. ledna 2022, ovšem dnes se žádná premiéra neodehraje. Proč?

Určitým vodítkem bylo smazání tohoto Tweetu, který byl původně jediným důkazem o dnešní premiéře čipsetu. Místo, aby se Samsung k této situaci postavil čelem a informoval, že premiéru Exynosu 2200 posouvá na pozdější termín, spíše zahlazuje stopy a dělá, že se vůbec nic neděje.

I ve světle smazání Tweetu můžeme brát jeden z Tweetů leakera Ice Universe jako „téměř oficiální“. Tvrdí totiž, že Samsung odložil představení čipsetu Exynos 2200 na neurčito. Z jakého důvodu? Můžeme se pouze domnívat, že Samsung u aktuální podoby čipsetu není spokojen s výpočetním ani grafickým výkonem. První benchmarky naznačovaly, že má být čipset zdatnou konkurencí pro čipsety od Applu, nakonec zřejmě nedosahuje ani grafickému výkonu Dimensity 9000 od Mediateku. Dokud však nebudou známa přesnější čísla, může se jednat jen o nepodložené výkřiky do tmy.

Už v listopadu prosákly navenek informace, že chystaný 4nm čpset má nízký výnos (cca 20 - 30 procent), zbylé čipsety by musel Samsung vyřadit, a nebo je poslat do prodeje za cenu vyšší spotřeby nebo vyššího napětí, jenže to by zase mělo negativní vliv na spotřebu. Připomeňme, že tříclusterový čipset má nabídnout primární 2,8GHz superjádro, tři výkonová 2,5GHz jádra a čtyři úspornější jádra taktovaná na 1,8 GHz.

Řada Galaxy S22 v ohrožení?

Nízký výnos čipsetu s odložením deklarovaného data premiéry může nasvědčovat, že v polovodičové divizi Samsungu mají větší problémy, než se mohlo zprvu zdát. A ty mohou druhotně ovlivnit i premiéru řady Galaxy S22. V Evropě jsou totiž telefony „eskové“ řady vždy postaveny na Exynosech, pokud nemá Samsung dostatek čipsetů uspokojivé kvality, má prakticky jen dvě možnosti.

První by bylo trvat na Exynosu 2200, ovšem kvůli málo vyrobeným kusům je možné, že dostupnost řady by byla minimálně v prvních měsících dost omezená. Druhou možností by pak bylo hromadné nasazení Snapdragonu 8 Gen 1 do všech modelů řady Galaxy S22 po celém světě. A to je něco, po čem fanoušci Samsung volají už několik let, jenže, pokud by Samsung tento radikální řez učinil, mohl by zahodit do koše celý vývoj Exynosu 2200 a s ním i plány na grafický adaptér od AMD, který se měl stát (možná ještě stane) největší konkurenční výhodou čipsetu.

Tímto krokem by Samsung navíc dal najevo, že čipsety Exynos mají sestupnou tendenci, a prakticky by pod nimi podříznul větev. Jak se bude situace nadále vyvíjet, bude jasné v následujících týdnech. Dočkáme se v Evropě řady Galaxy S22 postavené na Snapdragonu 8 Gen 1, protože Samsung nestihne čipset za měsíc doladit do uspokojivé podoby, nebo k nám bude dovážena řada s čipsety Exynos 2200, ale ve velmi omezeném množství?

Poběží na Snapdragonu 8 Gen 1 i evropské modely Galaxy S22?

Podle jihokorejského zdroje se má premiéra řady Galaxy S22 uskutečnit 8. února v živě streamované akci Galaxy Unpacked 2022, o den později budou zahájeny předobjednávky. Prodeje tří high-end novinek mají globálně odstartovat 24. února.

