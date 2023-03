Samsung novým čipem pro lokalizační přívěsky vyzývá Apple. Druhá generace SmartTagu je za dveřmi

Až dosud musel Samsung u lokalizačních přívěsků Galaxy Tag využívat běžně dostupné a nepříliš efektivní čipy. Do budoucích lokalizátorů však jihokorejský výrobce už nasadí vlastní čipset Exynos Connect U100. Můžeme jej vidět jako protipól čipu Apple U1, který je používán u AirTagů. Ostatně, i samotné značení od Samsungu dává tušit, vůči čemu se chce nová polovodičová komponenta srovnávat...

Exynos Connect U100 je ve své podstatně UWB čip, který přináší podporu technologie Ultra Wideband. Tu je možné využít k přesnému dohledání objektů, k nimž je připevněn lokalizační štítek. Celé řešení samozřejmě vyžaduje i podporu UWB na samotném smartphonu, což už delší dobu platí např. o vybavenějších modelech řady Galaxy S či o posledních skládačkách řady Galaxy.



Nový čip Exynos Connect U100 podporuje UWB, Bluetooth a Wi-Fi. Dostane se, jak do doplňkového příslušenství, tak do smartphonů řady Galaxy. Jeho výhodou jsou miniaturní rozměry i vysoká přesnost při dohledávání podle technologie UWB

Součástí nového čipu je i podpora a Bluetooth a Wi-Fi, takže může mít nasazen i u různých dalších kompaktních zařízení, např. v segmentu IoT. A to proto, že miniaturní čip obsahuje radiofrekvenční modul, flash paměti i veškeré podpůrné obvody. Přesnost dohledání podle technologie UWB je v řádech centimetrů a s prostorovou odchylkou menší, než pět stupňů.

Dostane se do lokalizátorů i do telefonů

Nový čip by měl najít své uplatnění např. při sledování polohy uvnitř budov či u aplikací pro rozšířenou a virtuální realitu, které vyžadují přesné sledování pohybu. U100 byl certifikován konsorciem FiRa a splňuje i podmínky CCCDK (Car Connectivity Consortium Digital Key) Release 3, takže mohou smartphony s tímto čipem bezpečně komunikovat s auty za účelem odemčení prostřednictvím tzv. digitálního klíče.

Kdy se čip dostane do prvních zařízení, zatím Samsung neoznámil. Dá se však čekat, že by se mohl jako první dostat do připravovaných skládaček i do lokátoru Galaxy Smart Tag druhé generace. Ten by měl být oznámen na stejné akci, a to po boku hodinek Galaxy Watch6 a sluchátek Galaxy Buds3.

Podívejte se, jak vypadá vyhledávání pomocí UWB: