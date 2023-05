Samsung napovídá, jaké budou hodinky Galaxy Watch6. Prostřednictvím nadstavby One UI 5 Watch

Nadstavbu One UI nepoužívají jen smartphony od Samsungu, ale také poslední dvě generace hodinek Galaxy Watch. Nad systémem Wear OS běží upravené prostředí, které se právě dočkalo nové verze. One UI 5 Watch tak s předstihem prozrazuje, jak bude vypadat prostředí připravovaných hodinek Galaxy Watch6. Ty by se měly objevit na trhu společně s novými skládačkami od Samsungu ještě v průběhu léta.

Samsung se v aktualizaci hodinek zaměřil na vylepšenou detekci spánku, trackování aktivit a také na bezpečnost. Funkce „Náhledy spánku“ bude do detailů „rozpitvávat“ kvalitu spánku a zobrazovat jeho skóre, které je založené na specifických měřeních, okysličení krve a na času usínání a vstávání. Funkce Sleep Coaching má v hodinkách přispět k lepším spacím návykům, hodinky vás třeba upozorní na to, že už by bylo vhodné uložit se ke spánku. A když hodinky detekují, že spíte, díky propojení s aplikací SmartThings zvládnou vypnout chytrá zařízení v domácnosti, na která jste zapomněli.



Do nadstavby One UI 5 Watch přibydou třeba zóny srdečního tepu.

Nová verze nadstavby dostane i nové funkce pro sledování kondice při běhání. Systém nabídne personalizované zóny srdečního tepu, analýzy v reálném čase i uživatelsky upravitelný tréninkový program. A to hned v pěti různých úrovních (warm-up, fat burn, cardio, hard training a max effort). Přes aplikaci Samsung Health bude možné do hodinek nahrát GPX soubory, které mohou přijít vhod při běhání nebo turistice.

Nová nadstavba přinese i vylepšené SOS funkce pro přímou komunikaci s bezpečnostními složkami. Hodinky dokáží nasdílet polohu uživatele a jejich zdravotní informace, je ale otázka, zda tyto služby budou fungovat i v Evropě. Nadstavba od Samsungu navíc automaticky zapne detekci pádů u všech uživatelů, kteří mají aktuálně 55 let nebo více.

Screenshoty, které nám Samsung poskytnul, napovídají, že by se po vizuální stránce nic podstatného měnit nemělo. Systém bude i nadále odlišný od čisté podoby Wear OS, která běží v hodinkách Pixel Watch. One UI 5 Watch se jako první dostane do hodinek řady Galaxy Watch6, poté se formou aktualizace objeví i u dřívějších modelů řad Galaxy Watch4 a Galaxy Watch5. Beta testování nadstavby bude koncem května spuštěno v USA a v Jižní Koreji.

Zdroj: Samsung News