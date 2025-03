Samsung nabral velký skluz s aktualizacemi na Android 15 a prostředí One UI 7. Čekání může trvat další dva měsíce

Letos se Samsungu s rychlostí aktualizací softwaru pro jeho smartphony úplně nedaří. Zatímco většina ostatních značek má Android 15 ke stažení alespoň pro své vyšší modely, Samsung má nejnovější verzi operačního systému a na něm vlastní nadstavbu One UI 7 zatím jen u svých nově uvedených modelů řady Galaxy S25, které šly takto vybavené rovnou do prodeje. Majitelé starších generací telefonů, ale třeba i prémiových skládaček Galaxy Z Fold, na update stále čekají.

Samsung si je této ne zcela ideální situace vědom, a tak alespoň zpřístupňuje betaverzi One UI 7 pro více modelů, než je obvyklé. Betu sice instalují pouze zkušenější uživatelé, ale právě pro ně by mohla být úplná absence jakéhokoli updatu (byť ne ve finální podobě) důvodem, proč se od značky odvrátit. A tak od března budou moci betu přes OTA stáhnout po registraci do programu Samsung Members vedle již teď podporované řady Galaxy S24 také majitelé modelů Galaxy Z Fold6, Z Flip6, S23, Tab S10 a A55.



Uniklý screenshot z neveřejného rumunského workshopu Samsungu ukazuje, že aktualizace u některých modelů se protáhnou až za polovinu května

Bohužel tuto možnost nemají uživatelé globálně po celém světě, ale pouze v Indii, Jižní Koreji, Velké Británii a USA. Čekání na finální verzi One UI 7 postavenou na Androidu 15 se přitom může ještě docela protáhnout. V aktuálním tiskovém prohlášení Samsungu se píše: „Oficiální aktualizace One UI 7 bude k dispozici v průběhu dubna.“ To může znamenat jeho začátek, ale klidně i samotný závěr, takže na řádnou aktualizaci budou uživatelé v Evropě čekat možná i necelé dva měsíce. A to je proti některým jiným značkám, které začaly Android 15 poskytovat dokonce už v půlce října 2024 (např. Vivo) dlouhá prodleva.

V redakci už jsme One UI vyzkoušeli a na nové prostředí se těšíme. Je pravda, že One UI 7 je meziročně opravdu velká aktualizace vlastní nadstavby Samsungu, žádná pouhá kosmetická úprava šestky, takže ladění a optimalizace si asi vyžádalo delší dobu příprav. Jenže včasnost softwarových updatů (a také délka podpory) je v posledních letech ukázkou prestiže každého výrobce mobilů. Zbytečné průtahy by Samsung mohly reputačně poškodit, což je se současnou kritikou malé inovativnosti nejen u aktuální řady Galaxy S25 to poslední, co by výrobce z Jižní Koreje potřeboval.