Vyzkoušejte nadstavbu One UI 5.1 i na jiném telefonu než na Samsungu. Zatím to jde s iPhony

Samsung oznámil vylepšenou verzi webové aplikace Try Galaxy, která je určena pro uživatelé smartphonů, které nespadají do řady Galaxy. Ochutnávku nadstavby One UI 5.1 a Androidu 13 u modelů Galaxy S23 a poslední generaci skládaček. Jenže, Samsung u své webové aplikace zamlčel do podstatné, a to, že je aplikace určena jen pro iPhony. I přesto, že to na první pohled vypadá, že si aplikaci spustíte i na jiných Androidech.

Pokud si webové stránky otevřete u telefonu značky Samsung, dozvíte se, že „máte pomoci ostatním připojit se do stejného týmu“. Pokud si aplikaci spustíte u Androidu jiné značky, dozvíte se, že je „aplikace navržena jen pro iPhony, a vy už na Androidu dávno jste“. Až při otevření stránek z prohlížeče Safari si můžete přidat aplikaci na domovskou obrazovku, a po spuštění ve svém iPhonu uvidíte stylizovanou webovou aplikaci od Samsungu, která se v co největší míře snaží prezentovat reálné prostředí One UI 5.1, které by takto vypadalo na iPhonu. Podporován je iPhone 7 a novější, a to s nejnovější aktualizací systému iOS.



Samsung dá ochutnat nadstavbu One uI 5.1, ale v infografice má chybu. Nestačí vám jen běžný telefon (phone), potřebujete mít iPhone

Aplikace je přeložena do 14 jazyků, mezi nimiž čeština bohužel nefiguruje. Ukázka se soustředí na personalizaci systému tapetami, ikonami, volitelným vzhledem zpráv, pozadí, apod. Současně Samsung na několika tutoriálech ukazuje remastering fotek nebo třeba noční focení. Najdete je v jednotlivých „aplikacích“ v hlavní nabídce. K webové aplikaci se dostanete načtením výše umístěného QR kódu nebo zadání adresy trygalaxy.com.

Samsung podstatně vylepšil loňskou verzi aplikace, která na iPhone eviduje více než 2 miliony spuštění. I na těchto číslech je vidět, že Samsung touto webovou aplikací určitě nešlápl vedle. Je však otázkou, zda má tato aplikace vůbec nějaký přínos z pohledu přetáhnutí uživatelů iPhonů na Android. Ti totiž většinou mají i další zařízení značky Apple, a s přechodem na Android by museli „vyměnit“ i další zařízení.

Představení nadstavby One UI 5 od Samsungu:

Přešli jste v poslední době z iOS na Android, popř. dokážete si představit, že byste změnili platformy? A pokud ano, rozhodovali byste se na základě jedné aplikace nebo podle úplně jiných faktorů? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj Samsung News