Samsung na videu ukazuje největší novinky v grafické nadstavbě One UI 3

Samsung aktualizuje smartphony řady Galaxy na Android 11 s grafickou nadstavbou One UI 3 již od konce loňského roku, ovšem až teď ukázal ty největší novinky na oficiálním videu. V něm uvidíte i novou řadu Galaxy S21 a také tablet Galaxy Tab S7+, který již dostal novější verzi One UI 3.1. A ta přináší ještě několik dalších novinek.

Na videu níže můžete vidět klíčové novinky nejnovější verze grafické nadstavby od Samsungu, která se opírá o co největší jednoduchost, intuitivnost a o volitelnou customizaci. Ať už se týká tapet ploch, schémat, tmavého režimu, Always On displeje, uspořádání ikon rychlého spuštění, vlastního pozadí při volání či nastavení průhlednosti u vybraných systémových oken. Samsung na videu ukazuje i rozdíly oproti předchozí verzi One UI 2.

Nová verze grafické nadstavby je součástí všech Samsungů s Androidem 11, resp. dorazí do telefonů s budoucí firmwarovou aktualizací. V Česku už One UI 3 běží např. u řad Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S10, Galaxy Note10 a také u skládacích Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 a Galaxy Z Flip. V brzké době by se měla aktualizace dostat i na další níže postavené telefony řady Galaxy.

Videoprezentace nadstavby One UI 3 od Samsungu: