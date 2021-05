Samsung na videu ukázal nejsilnější stránky 108MPx fotočipu ISOCELL HM3

Samsung s odstupem několika měsíců na videu vypíchnul nejsilnější stránky 108MPx fotočipu ISOCELL HM3, který se dostal do letošního Galaxy S21 Ultra. To, že Samsung zveřejnil video s několikaměsíčním odstupem, naznačuje, že by se tento fotoaparát mohl objevit, nejen u budoucích topmodelů Galaxy, ale také u konkurence. Tradičním odběratelem foťáků od Samsungu je např. Xiaomi, které má již brzy představit smartphone Redmi Note 10 Ultra.

Snímač o velikostí 1/1.33" je osazen 0.8μm pixely, v základním režimu se jich devět spojuje do jednoho. Oproti předchozí generaci rozšířil Samsung u snímače dynamický rozsah a vylepšil ostření. Nově se o něj stará Super PD autofocus, který má být až o 50 % přesnější a také má lépe ostřit v šeru nebo při focení pohybujících se objektů. Funkce Smart-ISO Pro pořizuje fotky s vysokým a nízkým ISO, přičemž finální fotka je kombinaci obou dílčích snímků. Maximální rozlišení pořizovaných videí je 8K se 30 fps, v režimu slot-mo dokáže fotočip natáčet videa ve 240 fps přim maximálním rozlišení Full HD+.

Představení fotočipu ISOCELL HM3 od Samsungu: