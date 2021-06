Samsung ukázal ochutnávku prostředí One UI Watch. Hodinky představí až v létě

Samsung na dnešní tiskové konferenci, u příležitosti virtuální části veletrhu MWC, nepatrně poodhalil grafické rozhraní připravovaných hodinek řady Galaxy Watch 4. Nové modely hodinek poběží na „sjednocené platformě“ systémů Wear OS a Tizen, grafická nadstavba bude mít název One UI Watch. Na nové hodinky si budeme muset počkat do léta.

Samsung dávkuje informace o nové platformě hodinek postupně. Nová platforma se může těšit na vyšší výkon, rychlejší animace (až o 30 %), delší výdrž na jedno nabití, přesnější měření zdravotních funkcí či na bohatě zastoupenou skupinu vývojářů a na větší počet dostupných aplikací na Google Play. Samsung na akci potvrdil, že obohatí své budoucí hodinky o grafickou nadstavbu One UI Watch. Prostředí na zápěstí se má tedy co možná nejvíce vizuálně přiblížit nadstavbě One UI 3 známé ze smartphonů.

Nová generace hodinek od Samsungu bude se smartphony daleko více propojena, než dříve. Stačí, když si do telefonu stáhnete aplikaci, a pokud má i svou hodinkovou verzi, stáhnete se automaticky na pozadí bez vašeho přičinění. Nastavení bude v hodinkách vypadat téměř identicky jako na smartphonu. Pokud v telefonu přidáte číslo mezi blokované, stejný filtr se aplikuje i u hodinek. To stejné platí při nastavení dvou časových pásem, která automaticky přejdou i do zařízení na vašem zápěstí.

Samsung se u chystaných hodinek dále pochlubil novou verzí aplikace Spotify 2.0 či podporou eSIM, která bude fungovat u většího počtu operátorů po celém světě. Všechny tyto novinky i inovace však budou k dispozici až u nové generace hodinek, kterou Samsung oznámí na letní akci Unpacked. Kdy přesně se odehraje, zatím není jasné. Vývojáři využívající softwarové nástroje a API od Googlu se mohou těšit i na aplikaci pro tvorbu ciferníků, kterou pro novou verzi hodinkového systému dodá přímo Samsung. A to ještě v průběhu letošního roku.

Premiéra nové verze systému Wear OS na Google I/O 2021:

S nástupem nové generace Galaxy Watch nemusí smutnit ani majitelé dosavadních hodinek s Tizenem. Samsung sice nikde neuvádí, že by se mohly starší hodinky dočkat nové verze systému (a ani my na to příliš nesázíme), výrobce však alespoň potvrdil tříletou softwarovou podporu, která platí od data oznámení hodinek. A třešnička na dortu? Samsung na akci potvrdil, že se stylus S Pen dostane do dalších flagship zařízení nových kategorií. A to je jasné potvrzení toho, že se můžeme na stylus těšit i u vybraných skládaček. Kdy? Snad již letos v létě na akci Galaxy Unpacked.