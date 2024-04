Samsung na ekologických baleních telefonů ušetřil papír o výšce 71 budov Burdž Chalífa

Samsung se podobně jako další firmy z oboru elektroniky, který představuje poměrně velkou zátěž pro životní prostředí, hlásí k zodpovědnějšímu přístupu k udržitelnosti a ochraně planety. Proto mimo jiné začal používat k výrobě některých součástek pro smartphony recyklované materiály nebo odstranil z balení nabíjecí adaptéry. V infografice teď shrnuje, kolik materiálu se mu pomocí těchto opatření podařilo ušetřit, resp. vůbec nespotřebovat.

K důležitému kroku došlo už v roce 2022, kdy Samsung při výrobě telefonů řady Galaxy S22 začal zpracovávat recyklované rybářské sítě. Dnes jsou recyklované materiály už ve všech mobilních zařízeních Galaxy, ať jde o chytré telefony, tablety, notebooky nebo nositelnou elektroniku. Zároveň Samsung začal používat více druhů materiálů, např. několik různých typů plastů, kov či sklo.

Modely řady Galaxy S24 šly ještě o krok dál. Vůbec poprvé v historii svých zařízení Galaxy výrobce u klíčových komponentů použil recyklovaný kobalt, vzácné zeminy a ocel. Baterie Galaxy S24 Ultra obsahuje nejméně 50 % recyklovaného kobaltu, reproduktory obsahují 100 % recyklovaných vzácných zemin a minimálně 40 % recyklované oceli.

Využitých 10 milionů PET lahví

Používají se i materiály, které původně představovaly plastový odpad. Řada komponent je vyrobena z vyřazených rybářských sítí, sudů na vodu a PET lahví. Sítě byly nejprve sesbírány, následně vyčištěny a extrudovány, pak se zpracovaly do recyklovaných polyamidových pelet. Dají se ale využít i další plasty. Recyklované polykarbonátové a PET materiály pocházejí z vyřazených barelů na vodu a z PET lahví, které byly rozemlety, pročištěny a roztaveny společně s dalšími přísadami. Jen v řadě Galaxy S24 hodlá Samsung do konce roku 2024 využít téměř 100 tun recyklovaných plastů, což odpovídá 10 milionům prázdných plastových lahví.

Co se týče recyklace kovů, najdeme v řadě Galaxy S24 především recyklovaný hliník ze špon a odřezků vzniklých během výroby. Hliníkové odřezky se opětovně roztaví, vyčistí a následně recyklují pro výrobu. V řadě smartphonů Galaxy S24 chce Samsung do konce roku 2024 využit cca 110 tun recyklovaného hliníku, což odpovídá 9 milionům plechovek od limonády.

Telefony řady Galaxy S24 se prodávají v kartonových krabicích ze 100% recyklovaného papíru. Ke konci roku 2024 by na balení telefonů mělo „padnout“ téměř 2760 tun tohoto papíru, což představuje ekvivalent 552 milionů listů velikosti A4. Kdyby se tyto listy naskládaly na sebe, šplhaly by do výšky 71 mrakodrapů Burdž Chalífa, což je nejvyšší budova na světě. V následujících letech hodlá Samsung tyto inovace spojené se znovuvyužitím recyklovaných materiálů rozšířit i do dalších produktových řad.