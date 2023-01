Samsung na CESu ukazuje unikátní displej. Flex Hybrid OLED složíte, rozložíte nebo vysunete

Samsung nastínil, kterým směrem se bude ubírat vývoj mobilní zařízení alternativních konstrukcí. Stěžejní novinkou, kterou budou jihokorejci vystavovat již za pár dní na veletrhu CES 2023, je nový hybridní displej Flex Hybrid OLED. Zobrazovací panel je možné složit, rozložit a současně vysunout. V prvním případě dostanete 10,5" zobrazovací plochu s poměrem stran 4:3, při dodatečném vysunutí naroste úhlopříčka panelu na 12,4 palce, a to při poměru stran 16:10.

Podle vyjádření Samsungu má být právě tento displej využit u budoucích smartphonů, tabletů a notebooků. Jenže, není jedinou novinkou. Na CESu Samsung ukáže i dva výsuvné koncepční panely s názvy Flex Slidable Solo a Flex Slidable Duet. V obou případech se jedná o OLED displeje, které se mohou vyrolovat z jedné či z obou stran najednou, resp. zvětšit svou úhlopříčku ze 13 - 14 na 17,3 palců.



I přesto, že se v současné době jedná o panely určené spíše pro notebooky, měl by se tento typ displejů primárně dostat, samozřejmě v menší podobě, do budoucích smartphonů. Nic však zatím nenasvědčuje tomu, že by byly „rolovačky“ v řadě Galaxy za rohem, čekání na nový typ mobilní konstrukce se zřejmě ještě protáhne.

Budoucnost mobilních displejů podle Samsungu:

