Samsung na CESu ukázal reproduktor s ohebným displejem. Pokud půjde do prodeje, nebudete potřebovat tablet

Samsung na veletrhu CES mimo dvou zajímavých produktů (Galaxy S21 FE a projektor The Freestyle) ukázal i koncepty navazující na poslední vývojové inovace v oblasti ohebných displejů. Tím nejzajímavějším prototypem byl rozhodně chytrý reproduktor s podporou umělé inteligence osazený 12,4" ohebným OLED displejem!

V základním stavu vypadá repráček jako konkurenční modely, jen s tím, že je „zabalen“ do displejové plochy. Stačí však jeden pokyn z vašeho telefonu, a displej se sám vyrovná do podoby přenosného displeje s funkcemi chytrého reproduktoru. A jeho možnosti využití jsou skutečně velmi široké...

Pokud vám někdo volá na telefon, můžete jej stiskem tlačítka rychle přesměrovat na reproduktor a vyřídit videohovor na větším displeji. Pokud budete chtít dohledat informace v telefonu, můžete si je hlasovým příkazem přes Bixby přehledněji zobrazit na velkém displej, ať už se jedná o zprávy z internetu, počasí nebo třeba o detailní videonávod, jak uvařit vybraný pokrm.

Prototyp AI reproduktoru s flexibilním displejem:

Není to poprvé, co Samsung tento prototyp ukazuje na veřejnosti, v loňském roce jej prezentoval již několikrát. A vypadá to, že se meziročně podoba reproduktoru nijak výrazně nezměnila. Je však otázkou, zda Samsung obdobné zařízení skutečně dostane na trh, nebo zůstane jen u prototypové fáze.

Mezi další zajímavé prototypy patří koncepty různých konstrukcí. Např. Flex Slideable dokáže po stisknutí tlačítka z útrob telefonu vysunout část displeje. Flex G zase naznačuje, že menší i větší tablety mohou být skládací, displej je rozdělen na tři díly, které zavřete podobně jako okenice směrem dovnitř. Flex S je zase ukázkou trojitého skládacího zařízení, jehož třetinu displeje lze použít v zavřeném stavu jako běžný telefon. 17,3" Flex Note pak dokazuje, že skládací nemusí být jen telefony či tablety, ale také notebooky. Při plném rozložení se z něj stane velký monitor.

Pro Samsung jsou tyto prototypy jakýmsi odrazovým můstkem, jenž má ukázat, která z konstrukcí se stane oblíbenou, a která naopak rychle zapadne.

