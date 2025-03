Samsung může mít brzy problém. Čínské značky jej předhánějí v bateriích, a vývoj softwaru se opožďuje

Samsung má na trhu se smartphony stále silnou pozici, ovšem ta může být relativně brzy v ohrožení. V mobilním světě aktuálně dominují značky Apple a Samsung, ovšem nebýt sankcí namířených na Huawei, mohlo to vypadat úplně jinak. Samsung využívá strategické spojení s Googlem, které mu v minulosti umožnilo prodloužit softwarovou podporu telefonů, popřípadě mít ve svých telefonech některé funkce mezi prvními. Ale je to stagnující hardware, který jej stále drží trochu pozadu.



Samsung Galaxy S25 Ultra se oproti S24 Ultra nijak dramaticky nezměnil

Příkladem mohou být vlajkové modely Galaxy S24 Ultra a Galaxy S25 Ultra, které sice patří k těm nejlepším telefonům, ale nepřinesly žádné výrazné technologické pokroky. Právě toto mezidobí, kdy se Samsung rozhodl vývoj telefonů „zahrát na jistotu“, využil Google se svými Pixely, přičemž hranice mezi čínskou konkurencí už je dnes velmi tenká. Navíc hardwarově jsou na tom čínské značky stále lépe. Dostaly na trh tenčí skládačky s většími kapacitami baterií než Foldy od Samsungu, které se mezigeneračně mění taktéž velmi pomalu. A to platí i o těch nejvýkonnějších telefonech klasické konstrukce, které mají stále stejnou kapacitu baterie 5 000 mAh, nehledě na rychlost nabíjení, což je dlouhodobá bolístka Samsungů.

Tuhá konkurence ve střední třídě

Jeho maximem je 45W nabíjení, které se letos dostává do „áčkové" řady. Jenže u telefonů střední třídy má Samsung výraznou konkurenci, například u značky Xiaomi, a to i kvůli cenám telefonů. Špičkové a základní telefony má Samsung podchycené, ale u střední třídy mu může brzy začít ujíždět vlak. A protože se právě těchto telefonů prodává nejvíce, může to výhledově znamenat velký problém. Samsung by ostatně nebyl první ani poslední, který by se ze špičky zařadil zpět mezi další mobilní značky.

U čínských značek je vidět výrazný technologický vývoj a snaha posunout se hardwarově kupředu, a to nejen u nabíjení a baterií, ale třeba i u mobilní umělé inteligence a mobilní fotografie. Xiaomi má v Česku plně funkční AI, zatímco u Samsungu stále čekáme na to, až dorazí podpora funkcí, které umí pracovat s mluvenou češtinou. Samsung měl v minulosti tah na branku, když průběžně inovoval a přinášel nové funkce mezi prvními, které konkurence později kopírovala. Samsungu však podle nás ublížily sankce namířené na Huawei, které mělo před lety našlápnuto na pozici mobilní jedničky, a pokud by se firmy o prvenství mezi Androidy přetahovaly, kdo ví, kde by dnes obě značky byly. A když není přímá konkurence, výrobce vlastně nic nenutí k tomu, aby dále „posouvali hranice“.

Softwarová nadstavba One UI přitom patří mezi to nejlepší, na co můžete na Androidu narazit. Ovšem letos dostal software od Samsungu citelný zásah. Jihokorejská značka je prakticky mezi posledními z renomovaných značek, která až v dubnu zahájí aktualizace stávajících modelů na Android 15. Vloni byl Samsung přitom s Androidem 14 mezi prvními, a těžko říci, proč se za rok situace otočila o 180 stupňů. Je to velikostí portfolia nebo složitostí úpravy grafické nadstavby pro novou verzi Androidu? Ať už je tak nebo tak, Samsung bude muset, dříve nebo později, přidat.