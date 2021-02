Samsung má v rukávu 200MPx foťák, který má údajně natáčet až 16K videa

Samsung již dříve avizoval, že jeho dlouhodobým cílem je do mobilu dostat 600MPx fotoaparát. Prvním krůčkem však bude meta 200MPx, která se již brzy stane realitou. Právě tento fotočip s označením S5KGND by měl dostat připravovaný ZTE Axon 30 Pro. Pokud budeme věřit všem dosavadním spekulacím, bude se jednat o 200MPx fotočip o velikosti 1/1.37", který bude podporovat pixel binning 4:1 a 16:1. V základu tak budou na výstupu z fotoaparátu 50MPx, resp. 12,5MPx, fotografie.

I přesto, že se natáčení 8K videí do mobilů dostává velmi pomalým tempem, nový fotočip má umožnit nahrávání až v rozlišení 16K (15 360 × 8 640 pix)! Pokud by se však takto vysoké rozlišení potvrdilo, byl by fotoaparát o dost napřed, protože zatím neexistuje žádný mobilní čipset s ISP, který by takto velké rozlišení dokázal zpracovat do videozáznamu. Připravovaný smartphone od ZTE poběží na Snapdragonu 888, který zvládne pořídit maximálně 200MPx fotografii a „pouze“ 8K videa.

Pokud se spekulace o fotoaparátu ukáží jako pravdivé, je pravděpodobné, že bychom se mohli ve druhé polovině roku dočkat i 200Mpx fotomobilu přímo pod hlavičku Samsungu. Oficiální premiéra 200Mpx fotočipu od Samsungu se očekává v průběhu první poloviny letošního roku.

Technické detaily nejnovějšího 108MPx fotočipu HM3 od Samsungu: