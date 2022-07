Samsung má speciální edici batohů. Získáte je zdarma k vybraným telefonům a tabletům řady Galaxy

Samsung ve spolupráci s českou značkou Braasi Industry představil limitovanou edici batohů, která je určena jako dárek při pořízení vybraných telefonů a tabletů řady Galaxy. Jedná se o 17,5l městský batoh Braasi Rooltop Basic, který v běžném prodeji stojí lehce přes tři tisíce korun. V rámci limitované edice bude batoh nabízen v olivové, levandulové, černé a bílé barevné variantě, a to po boku stávajících deseti základních barev. Batoh je ručně vyráběn v Praze.

Co je pro jeho získání udělat? Stačí na e-shopu Samsungu nebo u vybraných prodejců od 11. července do 31. srpna zakoupit Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 FE nebo tablet Galaxy Tab S7 FE. Následně je třeba se v aplikaci Samsung Members (sekce Výhody) zaregistrovat, přičemž do 14 dní vám na stejném místě přistane poukaz.



Limitovaná edice městských batohů od firmy Braasi je vyrobena v odstínech Galaxy S21 FE, k vybraným telefonům tento batoh získáte zdarma

Ten využijete na e-shopu Braasi, kde si budete moci vybrat ze čtyř limitovaných barevných variant nebo z deseti základních odstínů batohu. Kompletní detaily a pravidla akce se dočtete na webu Samsungu.